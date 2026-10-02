Bacosi argento, oro a squadre

Un argento per Diana Bacosi e due ori nelle prove a squadra chiudono al meglio per l’Italia il Campionato Europeo 2026 di Skeet

ATENE (GRECIA) – Non poteva chiudersi meglio per la spedizione italiana l’ultima giornata del Campionato Europeo 2026 di Skeet. Diana Bacosi conquista l’ennesima medaglia della sua carriera grazie all’argento nel singolo, per poi vincere l’oro anche nella prova a squadre. Altro primo posto sul podio anche per la squadra maschile.

Diana Bacosi è sempre una certezza. La due volte campionessa Olimpica era entrata in finale in ottava posizione, dopo uno spareggio di ingresso, con il punteggio di 117/125 +6. In finale l’azzurra se la vede con la britannica Amber Jo Rutter che va a vincere 34/36 a 33/36 davanti alla svedese Victoria Larsson, terza. Per l’atleta senese arriva così il secondo argento europeo in carriera dopo Osijek (CRO) 2023.

Peccato per Sara Bongini, quinta al termine delle qualificazioni con 118/125 e poi settima in finale con 9/12. Finale sfiorata da Martina Bartolomei, nona dopo lo spareggio di ingresso nella serie decisiva con 117/125 +1.

Queste le parole della quarantatreenne: “Sono veramente molto contenta di questo risultato. È stata una gara molto impegnativa e disputare la finale sotto la pioggia ha reso tutto ancora più complicato. In ogni caso, è stata un ottimo modo di testare la mia preparazione in vista del Mondiale di Doha di novembre e valutare quale sono gli aspetti su cui concentrarmi nel prossimo mese. Adesso festeggio e mi godo questo argento che dedico prima di tutto a me stessa e che voglio condividere con la mia famiglia e con il Gruppo Sportivo dell’Esercito”

Gioisce anche la squadra che con il totale di 352/375 conquista il Titolo di Campionesse Europee a Squadre davanti alle avversarie inglesi e ceche, rispettivamente seconde con 351/375 e terze con 343.

Stesso epilogo anche per la squadra maschile composta da Rossetti, Cassandro e Pittini con il totale di 365/375.

Le dichiarazioni

Queste le parole del Direttore Tecnico Luigi Lodde: “Diana è stata strepitosa, testimoniando anche in questa occasione di essere una grande Campionessa. Ma ci tengo a complimentarmi con tutta la squadra. Ognuno ha dato il massimo e lo testimoniano i due Titoli di Campioni Europei a Squadre. Resta la grande amarezza per quanto accaduto a Gabriele (Rossetti, ndr) e Tammaro (Cassandro, ndr). È stata, a mio avviso, una decisione eccessivamente penalizzante. Vista la situazione complicata in cui si sono svolti gli spareggi, sotto l’acqua e lunghissimi, non c’era bisogno di accanirsi nei loro confronti in questo modo. Tra l’altro, prima ci era stata data la rassicurazione sul fatto che il lievissimo ritardo non sarebbe stato preso in considerazione, mentre poi, all’inizio della finale è stata pressa un’altra decisione. Sono francamente basito”

Photo Credits: Fitav.it

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