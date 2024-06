Baby Gang in Veneto: stretta contro i giovani fuorilegge

Luca Zaia affronta il crescente fenomeno delle baby gang, ribadendo l’importanza di un patto sociale forte per tutelare i giovani onesti e combattere l’illegalità

VENEZIA – “Dobbiamo proteggere la maggioranza dei nostri giovani, che si impegnano a contribuire alla società studiando, lavorando e partecipando al volontariato. Per farlo, è essenziale un patto sociale forte che dimostri come la comunità intenda prevenire situazioni di disagio, aiutare chi è in difficoltà e supportare il ravvedimento di chi ha commesso errori. Tuttavia, è importante riconoscere che la fermezza nel rispondere ai reati è fondamentale non solo per la convivenza sociale, ma anche per la crescita, l’educazione e lo sviluppo personale di ogni individuo”.

Con queste parole, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è espresso sul fenomeno delle “baby gang” e sulla presenza, fortunatamente minoritaria, di giovani coinvolti in attività illegali. Questo fenomeno è quotidianamente segnalato dalle Forze dell’Ordine e recentemente evidenziato dal questore di Padova, Marco Odorisio, che ha riportato un aumento significativo di minori arrestati o denunciati.



Riconoscimento alle Forze dell’Ordine

“Ringraziando coloro che si impegnano nel contrastare la criminalità per il loro lavoro quotidiano e la sensibilità dimostrata in questo ambito delicato – ha continuato il Governatore – è necessario comprendere che richiedono attenzione e una riflessione importante su queste notizie. Ci troviamo di fronte a un fenomeno che deve essere contrastato e disincentivato. Con tutte le garanzie e le cautele dovute all’età, di fronte a reati, spesso gravi, l’unica risposta è la fermezza nella prevenzione, l’accuratezza nelle indagini e la certezza di una pena proporzionata alla colpevolezza. La giovane età non deve significare irresponsabilità e impunità. Questo principio è un dovere verso il lavoro delle Forze dell’Ordine, verso i tanti giovani onesti e impegnati, ma anche verso coloro che incappano nella giustizia, affinché possano uscire dal vortice negativo e intraprendere una vita onesta prima che sia troppo tardi”.