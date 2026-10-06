Azzurrini agli Europei!

Partita pazzesca degli Azzurrini di Silvio Baldini. Battono la Polonia 6-2 e conquistano la qualificazione alla fase finale dell’Europeo Under 21

PESCARA – Bisognava vincere con almeno due gol di scarto per essere certi di appaiare la Polonia in testa al girone e qualificarsi alla fase finale dell’Europeo direttamente senza dover far calcoli sulla migliore seconda o passare per i temibili play-off. La spinta è arrivata da quel gol all’ultimo secondo con l’Armenia giovedì scorso che ha riaperto tutte le carte in tavola.

Da lì bisognava giocarsela con il coltello tra i denti, vincere, arrivare agli stessi punti degli avversari e sorpassarli per la differenza reti nello scontro diretto. Così è stato. Allo Stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia‘ di Pescara la Nazionale Under 21 fa una prestazione clamorosa andando a infiammare i 9.414 spettatori con un incredibile 6-2 finale.

A segno due volte Cher Ndour, con il secondo da ben 70 metri. Con lui nel tabellino Luca Koleosho, Luca Lipani, Seydou Fini e Luigi Cherubini, in una serata che gli Azzurrini di Silvio Baldini difficilmente dimenticheranno. Ed è proprio il CT il vero artefice di questa squadra. Dando delle regole forti, ma soprattutto fiducia incondizionata ai suoi ragazzi, tirando loro fuori delle prestazioni immense.

Molti di questi prospetti sono già pronti per il salto in Nazionale Senior, come proprio il tecnico toscano ha dimostrato ampiamente nelle due amichevoli di giugno in Lussemburgo e Grecia. Una nota lieta in un calcio italiano che non vede un Mondiale dal 2014, per quanto la nuova gestione Mancini sembra aver intrapreso la stessa strada con i giovani.

Intanto nessun calcolo, gli Azzurrini andranno direttamente in Albania e Serbia, dal 16 giugno al 3 luglio, con il sorteggio dei quattro gironi da quattro squadre ciascuno in programma a Belgrado il 26 novembre.

Le dichiarazioni

Queste le parole del presidente della FIGC Giovanni Malagò: “La qualificazione all’Europeo e il primo posto nel girone, conquistati con un risultato così netto, sono un motivo di grande soddisfazione per tutta la FIGC e per il calcio italiano. Complimenti a Silvio Baldini, al suo staff e a tutti i ragazzi per il lavoro svolto e per aver dimostrato, partita dopo partita, qualità, carattere e senso di appartenenza. L’Under 21 è un patrimonio fondamentale del nostro movimento e risultati come questo confermano che stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale”.

Il commento del direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia Claudio Ranieri: “Faccio i miei complimenti alla squadra e allo staff che oggi, davanti a quasi 10.000 persone, hanno entusiasmato il pubblico pescarese. Con Baldini in panchina, la Nazionale Under 21 ha dimostrato di avere identità e valori che si sono poi riflettuti sul campo. Il percorso di queste qualificazioni all’Europeo è un chiaro segnale di quanto i talenti vadano coltivati attraverso tempo e fiducia: il calcio italiano non può prescindere dalla crescita delle generazioni future”.

Il CT Silvio Baldini: “Questi sono ragazzi speciali, straordinari e meritano questa soddisfazione. Hanno fatto 15 giorni da grandi professionisti, nessuno si è risparmiato, poi dopo la partita dell’altra sera vinta al 95’ era destino che fare gol all’ultimo minuto li avrebbe aiutati a esprimersi meglio. Ho detto ‘vedrete che stasera conoscerete Pescara, un posto dove esiste la magia, dove la gente vi trascinerà’: hanno fatto sei gol. La dedica? Ai miei giocatori, sono troppo belli”.

Il tabellino

ITALIA-POLONIA 6-2 (2-0 p.t.)

Italia (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Faticanti (dall’11 st Lipani), Ndour; Liberali (dall’11 st Fini), Cisse (dal 17′ st Camarda), Koleosho (dal 36′ st Cherubini). A disp.: Daffara, Calvani, Berti, Moruzzi, Lulli. All. Baldini

Polonia (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Monka, Ede, Gurgul; Kowalczyk (dal 27′ st Duda), Kocaba; Urbanski (dal’11 st Zewlakow), Mazurek (dal 21′ st Oyedele), Pienko (dall’11 st Drachal); Bak (dal 1′ st Mikolajevski). A disp.: Zych, Drapinski, Matysik, Luberecki. All. Brzeczek

Arbitro: Badstubner (Germania). Assistenti: Waschitzki (Germania), Huwe (Germania). Quarto ufficiale: Braun (Germania)

Marcatori: 16′ pt Koleosho (I), 26′ Ndour (I), 9′ st Ndour (I), 15′ st Lipani (I), 21′ Mikolajevski (P), 22′ Fini (I), 41′ Zewlakow (P), 42′ Cherubini (I)

Note: ammonito Palmisani (I); presenti 9.400 spettatori.

Photo Credits: Figc.it

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