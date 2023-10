Autunno a Tokyo: kōyō e la meraviglia del foliage  

Tokyo aspetta uno dei momenti più spettacolari dell’anno: il foliage autunnale, detto kōyō, e la magia di un panorama unico immerso tra le foglie rosse.

TOKYO – Tra le tante prerogative uniche del Giappone, c’è indubbiamente l’amore per la natura e per i suoi cambiamenti. Un sentimento che i giapponesi definiscono Mono no aware (物の哀れ), frase intraducibile per noi. Una speciale nostalgia per le cose belle che mutano. Un’estetica del cambiamento naturale. Osservare la luna (Tsukimi), attendere con gioia l’attimo in cui fioriranno i ciliegi (Hanami), ma anche aspettare l’autunno e le sue immancabili Momiji, le foglie rosse, detto anche kōyō 紅葉.

Questo tipico sentimento nipponico continua anche al giorno d’oggi, e anche in una metropoli come Tokyo, si attende l’arrivo dell’autunno con i suoi profumi ma, soprattutto, con le foglie degli alberi che si tingono di colori vivaci creando un panorama unico.

Si tratta del kōyō, il foliage autunnale, un fenomeno sempre più apprezzato anche dai turisti stranieri. Il periodo migliore per ammirare il rosso fiammante degli aceri rossi e l’oro dei ginkgo dorati a Tokyo va dalla seconda metà di novembre a inizio dicembre. E come ogni “attrazione” che si rispetti, ha dei luoghi in cui poterlo apprezzare al meglio.

Il giardino rikugien

Sicuramente tra le mete del kōyō più visitate nel centro della città c’è Rikugien. Situato nel quartiere di Bunkyō, nella parte settentrionale della metropoli, questo giardino fu realizzato nella seconda metà del Seicento da Yanagisawa Yoshiyasu per conto dello shōgun Tokugawa Yoshiyasu.

Oltre al verde ben curato, il giardino comprende una collina artificiale con un belvedere, un laghetto di acqua sorgiva e diversi sentieri che conducono ad altrettanti belvedere sulle splendide vedute, illuminate di sera, degli aceri e delle zelkove. Rikugien significa “giardino dei sei poemi”, poiché in esso erano riprodotti ottantotto paesaggi descritti in quei versi. Di essi ne rimangono oggi trentadue, ciascuno indicato da una roccia.

Il Parco di Hibiya

Spostandosi nel cuore di Tokyo, si trova il Parco di Hibiya, che si estende su una superficie di ben sedici ettari, non distante dal Palazzo Imperiale e da Ginza. Nel periodo Edo (1603–1867) Il terreno era occupato da proprietà feudali, mentre nel successivo periodo Meiji (1868–1912) fu utilizzato per le esercitazioni militari. Fu convertito in parco e aperto al pubblico nel 1903, diventando il primo parco giapponese in stile occidentale.

Tra le migliaia di alberi presenti, spicca un gingko di più di 400 anni, noto come kubikake ichō, “ginkgo su cui scommettere il collo”. Il nome deriva da un episodio riguardante Seiroku Honda, il progettista del parco. Egli si rifiutò di abbattere l’albero che si trovava proprio su quello che sarebbe diventato l’odierno incrocio di Hibiya e insistette per farlo trapiantare nel parco, a costo di scommetterci il proprio collo. L’albero venne dunque collocato nel luogo in cui si trova ancora oggi e il collo di Honda fu salvo.

L’Hotel New Otani

Non lontano dal Parco di Hibiya, l’Hotel New Otani offre una vista magnifica sulla città e sul suo giardino che si colora d’autunno. Questo giardino in stile tradizionale giapponese ha una superficie di oltre 33 mila metri quadri e una storia che risale alla signoria di Katō Kiyomasa, tra i secoli XVI e XVII. Lo storico albergo, che fu tra l’altro una delle ambientazioni del film Agente 007 – Si vive solo due volte, è costituito da ben 1477 camere, tra le quali le Shin Edo Rooms e Suites, con vasche di legno di cipresso hinoki.

Uno dei fiori all’occhiello del New Otani è il VIEW & DINING THE SKY, uno dei più grandi ristoranti panoramici rotanti al mondo, caratterizzato da un’atmosfera rilassante e una vista a 360° di Tokyo e dintorni. L’offerta gastronomica dell’albergo è vasta e varia e comprende anche sontuosi bento, i tradizionali pranzi al sacco con un assortimento di sapori autunnali, da portar via per un picnic nell’incantevole cornice del Parco di Hibiya. Tra le prelibatezze stagionali racchiuse nel bento spiccano il riso con funghi matsutake e gamberi alla griglia, il roast beef della prefettura di Saga con funghi autunnali e castagne e i dolci della Pasticceria Satsuki.

Il clima relativamente mite di questo periodo consente di esplorare la città in tutta tranquillità, dai giardini Hamarikyu a Shiodome, al Koishikawa Kōrakuen a Bunkyō o Happo-en a Shirokanedai, dal Parco di Yoyogi accanto al Meiji Jingu, al Parco di Ueno a Taitō. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.