Auto danneggiate in stazione a Mogliano, la scorsa notte

Ad opera di un singolo, numerosi danneggiamenti a quattro vetture. Il delinquente catturato, denunciato ed assicurato alla Giustizia.

MOGLIANO VENETO (TV) – Momenti di panico e sgomento, la scorsa notte, nel parcheggio retrostante alla stazione dei treni di Mogliano.

Un cittadino extracomunitario, non residente a Mogliano, ha sfondato i vetri e danneggiato almeno 4 autovetture.



Commenta l’Assessore alla Sicurezza, Marco Donadel: “Le Forze dell’Ordine, allarmate dai cittadini accortisi dei fatti, sono immediatamente intervenute ed hanno placato l’ira dell’individuo che, per rubare eventuali oggetti all’interno delle auto parcheggiate, ha sfondato i vetri delle stesse, procurandosi, tra l’altro, numerose ferite. La stazione di Mogliano è una delle stazioni più frequentate del Veneto, con un flusso di viaggiatori molto importante. Per questo abbiamo implementato la vigilanza, nelle ore notturne, con la collaborazione dei nostri Carabinieri e durante il giorno anche della Polizia Locale e dei volontari dell’Associazione Nazionale Caribinieri. Il soggetto è stato identificato, assicurato alla giustizia e denunciato.”

Impressionanti i danni procurati e le tracce ematiche lasciate sulle vetture e al suolo.