Aurora, Gabriele, Luca, Massimo, Margherita, Nicolò e Viola: i campioni della canoa

Domenica scorsa, 2 aprile 2023, si sono conclusi nel lago Paola di Sabaudia (LT), i campionati italiani assoluti di canoa sulla distanza dei 5000 mt. Sabaudia, terra bonificata nel ventennio dalle popolazioni venete e friulane per volontà del regime: queste origini storiche hanno fatto sì che gli atleti del Canoa club San Giorgio di Nogaro si sentissero a casa propria esprimendosi ai massimi livelli.

SAN GIORGIO DI NOGARO – Aurora, Gabriele, Luca, Massimo, Margherita, Nicolò e Viola: sono gli atleti che si allenano nell’impianto sportivo del Centro le Bandie di Lovadina di Spresiano grazie all’ospitalità del patron Remo Mosole. Per loro un carnet di titoli e medaglie.

Margherita Valerosi e Aurora Borsato si sono imposte nel K2 under 23 con uno sprint finale che ha lasciato sul posto le avversarie e ha infiammato non solo i tifosi ma anche il cronista.

Viola Bonanno, categoria juniores, ha vinto il titolo nella categoria superiore (under 23) nel K4 composto da Alice Biondin, Carlotta Strukely e Lisa Zanon, tutte friulane. Per lei è il primo diploma di campionessa d’Italia, preludio di una prestigiosa carriera.

Gabriele Bortolotto e Nicolò Polesello insieme a Luigi Scarantito e Scrazzolo Mauro, questi ultimi friulani, hanno gareggiato e vinto nel K4 master B (40 – 45 anni di età): la gara è stata dominata fin dalle prime pagaiate, battendo equipaggi più blasonati e agguerriti.

Entusiasmante anche il bronzo del K2 under 23 maschile di Massimo Palomba, nipote del più celebre Daniele Scarpa olimpionico di Atlanta 1996, e Luca Bonanno che ha approfittato di una bagarre iniziale per prendere la scia dell’equipaggio di Verbania, vincitore poi del titolo, e farsi portare fin quasi al traguardo perdendo l’argento per una manciata di secondi.

I successi ottenuti sono frutto del lavoro quotidiano che i ragazzi svolgono sotto l’attenta guida dell’allenatore Andrea Bellipanni che ha trovato nel Lago le Bandie il luogo ideale per mettere a frutto le migliori metodiche di allenamento e commenta: “Ancora un sentito ringraziamento alla proprietà e in particolare al patron Remo Mosole che ci permette tutto questo: a lui abbiamo promesso una partecipazione olimpica di almeno uno di questi ragazzi, che ogni giorno versano sudore nelle acque del lago”.