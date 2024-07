Aumenta il consumo delle nuove droghe: un’allarme nazionale

La Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di stupefacenti ha dato il via a iniziative di prevenzione in tutta Italia

ITALIA – Il 26 giugno è stata celebrata la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di stupefacenti, istituita nel 1987 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere la cooperazione globale nella lotta contro l’uso di droghe.

Durante la settimana della celebrazione, i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga Italia hanno intensificato gli sforzi organizzando eventi in varie città italiane per sensibilizzare il pubblico.

Eventi in tutta Italia per sensibilizzare

Dal 22 al 30 giugno, eventi sportivi, culturali e ricreativi hanno avuto luogo a Novara, Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Padova, Modena, Ferrara, Forlì, Firenze, Roma, Macerata, Senigallia, Bari e Cagliari. In questi giorni, oltre 10 mila opuscoli intitolati “La Verità sulla Droga” sono stati distribuiti a giovani e adulti.

Questi opuscoli offrono una panoramica degli effetti a medio e lungo termine delle principali droghe attualmente in circolazione, spiegando come riconoscerle e quali rischi comportano.

L’importanza dell’istruzione nella prevenzione

Il filosofo e scrittore americano L. Ron Hubbard ha affermato che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, sottolineando l’importanza di un’adeguata informazione per prevenire l’abuso di sostanze tra le categorie a rischio.

Allarme nuove droghe: dati preoccupanti

Secondo la Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Milano, i giovani di oggi che fumano hashish o marijuana sono esposti a rischi molto maggiori rispetto agli anni ’70 o anche solo a tre anni fa. Questo è dovuto all’aumento della presenza di NPS (Novel Psychoactive Substances) in queste droghe, una classe eterogenea di molecole sintetiche che imitano gli effetti di stupefacenti come la cannabis, l’MDMA e l’LSD. Gli effetti di queste nuove sostanze non si limitano a sensazioni temporanee di euforia, ma includono aggressività, attacchi di panico, convulsioni, crisi epilettiche e persino morte per infarto o arresto cardiocircolatorio.

L’impegno di Mondo Libero dalla Droga

Mondo Libero dalla Droga Italia, parte della Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga fondata vent’anni fa negli Stati Uniti, è dedita a informare e prevenire l’abuso di sostanze tra i giovani. L’obiettivo è aiutare le nuove generazioni a fare scelte consapevoli, evitando l’uso di droghe e alcol come soluzione ai problemi o come forma di divertimento.