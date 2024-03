Auguri alla preganziolese Emma Rigo per le sue 100 primavere

Una domenica di festa, ieri, per i 100 anni della signora Emma Rigo, alla presenza dei familiari, del personale della Rsa che la ospita e dell’assessore comunale Lucia Scattolin.

ZERO BRANCO (TV) – La signora Emma Rigo ha compiuto 100 anni ed è stata festeggiata al centro servizi Santa Maria de’ Zairo di Zero Branco dalla famiglia e dal personale con una grande festa. Presenti per l’occasione, anche l’assessore comunale di Zero Branco, Lucia Scattolin, e Maria Aurora Uliana, direttrice della Rsa che fa riferimento alla cooperativa sociale Insieme Si Può.

Nata a Sambughè di Preganziol l’8 marzo 1924, la signora Emma è vissuta in famiglia fino all’età di 26 anni. Il 29 ottobre 1950, convolata a nozze con Venanzio, si trasferisce a Casale sul Sile ed è l’inizio di una bella famiglia. Nascono infatti ben sette figli: Graziano, Bruno, Sergio, Giancarla, Gabriella, Paolo e Lorella.

La signora Emma ha poi vissuto felicemente a Sant’Angelo di Treviso con il marito fino al 1997. Quando è rimasta vedova, è riuscita a superare le sue difficoltà con la fede e con l’affetto dei figli, delle nuore, dei 12 nipoti e degli 8 pronipoti con i quali ha festeggiato i suoi compleanni in casa. Fino all’autunno del 2019, anno in cui si è trasferita nella struttura del centro servizi per anziani Santa Maria de’ Zairo.

Tra gli omaggi ricevuti per questo invidiato traguardo, una pergamena di auguri da parte del sindaco di Treviso, Mario Conte, una targa con mazzo di fiori da parte del Comune di Zero Branco e anche una lettera di auguri del presidente regionale, Luca Zaia.