Auguri a Vanda Simonetto, ultracentenaria di Mogliano Veneto

Vanda Simonetto ha soffiato questo pomeriggio su 105 candeline. A festeggiare questo traguardo, il Vicesindaco Giorgio Copparoni e l’Assessore al Sociale Giuliana Tochet in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto, insieme ad alcuni famigliari e agli ospiti della RSA e del Centro Diurno dell’Istituto Costante Gris che – proprio come Vanda – hanno compiuto gli anni nel mese di novembre.

Una festa allargata, allietata dalle musiche suonate da un fisarmonicista chiamato per l’occasione.

Nata a Milano nel 1917, in piena Prima Guerra Mondiale, Vanda si è sempre dimostrata una bravissima casalinga, dedita amorevolmente alle faccende domestiche e alla famiglia, e impegnata a fondo nel mondo del Volontariato. Una passione ereditata sia dalla figlia che dal nipote – naturalmente presenti quest’oggi a festeggiarla – i quali prestano attività di volontariato presso la Struttura per anziani moglianese.

Cattolica fervente, solare e affettuosa, Vanda ha praticato yoga fino all’età di 100 anni!