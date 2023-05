Auguri a Luciana Faresin! Mogliano Veneto festeggia una nuova centenaria

MOGLIANO VENETO – Nella giornata di ieri, lunedì 1° maggio, il traguardo dei 100 anni è stato raggiunto e festeggiato anche da Luciana Faresin (classe 1923) alla presenza del Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato e dell’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Caccin.

Luciana Faresin è nata a Venezia, città in cui ha condotto gli studi e si è diplomata al Conservatorio “Benedetto Marcello”. La musica è da sempre una delle sue più grandi passioni, che tuttora coltiva quotidianamente ascoltandola e suonando il pianoforte, strumento che ha rappresentato una presenza costante nella sua vita. «Me lo portavo anche in viaggio!» racconta felice. E di viaggi Luciana ne ha fatti moltissimi, in Italia, in Europa, spesso anche oltreoceano, perché in seguito all’unione in matrimonio con Carlo, di professione Ammiraglio della Marina Militare, insieme a lui ha preso parte a numerosi viaggi in America.

C’è ancora una passione che ha condito le giornate della signora Luciana: lo sport. In giovane età ha praticato la ginnastica artistica a livello nazionale. Oggi invece fa 40 minuti di cyclette al giorno o va a passeggiare insieme alla fidata badante che si prende cura di lei, perché fare esercizio fisico è una sana abitudine a cui non è disposta a rinunciare. Per un breve periodo in cui il medico le aveva prescritto di stare a riposo, la signora Luciana si è arrabbiata perché non poteva fare ginnastica; questo ama raccontarlo a chi le fa i complimenti per la sua salute di ferro.

Dopo essersi traferita poco più di 40 anni fa a Mogliano Veneto, Città che ama molto, qui è dove vive e dove ieri è stata festeggiata da molti amici e parenti, in particolare dalla figlia Barbara, la nipote Laura e la pronipote Aneta.

«È stato molto piacevole per me e l’Assessore Caccin chiacchierare con la signora Luciana, così innamorata di Mogliano perché ricca di aree verdi e dove si vive bene; due motivazioni che mi trovano totalmente concorde» ha detto il Sindaco Davide Bortolato, che ieri ha reso omaggio alla festeggiata con un mazzo di fiori a nome di tutta la Città.