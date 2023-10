Auguri a Elena Carraretto, centenaria di Mogliano Veneto

MOGLIANO VENETO – Elena Carraretto, affettuosamente conosciuta da amici, parenti e concittadini come Nori, ha compiuto cent’anni il 15 ottobre del 2023, e la sua storia di vita è una testimonianza di amore, dedizione e resilienza.

Originaria della frazione di Dosson di Casier, Elena ha trascorso la sua giovinezza con otto fratelli, condividendo una storia famigliare caratterizzata da affetto e solidarietà. La sua famiglia ha dimostrato un cuore generoso, adottando una neonata abbandonata di nome Elena, che è stata cresciuta insieme a lei fino a quando si è coniugata e ha lasciato casa.

Anche Elena si è unita in matrimonio. Nel maggio del 1946 ha sposato Guerrino Pistolato, creando una famiglia di cinque figli: Vanda, Lorenzo, Giuliana, Marinella e Roberto. La sua vita coniugale ha visto una serie di avventure, i primi anni sono trascorsi a Peseggia, poi nel 1955 il trasferimento a Mogliano Veneto. Qui Elena ha lavorato come cuoca presso il rinomato Ristorante di famiglia El Patio, mettendo in mostra le sue straordinarie abilità culinarie nella preparazione di piatti della tradizione. Ma le sue abilità non si limitano solo alla cucina; è anche un’abile sarta e ha coltivato questa passione nel corso degli anni.

Tra i ricordi vividi della sua gioventù, Elena ha condiviso l’esperienza del bombardamento di Treviso quando aveva solo vent’anni, esperienza che ha segnato la sua generazione.

Oggi, Elena è un vero esempio di forza e coraggio, e la sua festa di compleanno è stata un’occasione speciale per riunire la sua numerosa famiglia. Con cinque figli, sette nipoti e tre bisnipoti, la sua vita è un tributo alla forza del legame famigliare e all’amore condiviso.