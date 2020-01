Auchan Mestre: incontro orientamento alla scelta scuola superiore

Sabato 11 e domenica 12 gennaio si terrà un incontro di orientamento alla scelta della scuola superiore presso il centro commerciale Auchan Porte di Mestre.

L’evento denominato Open School Day si svolgerà in area Infopoint Infovox ed in piazza Eventi Unieuro, dalle ore 11 alle 19.

Gli istituti superiori partecipanti, con i loro professori e i loro studenti, saranno a disposizione dei ragazzi e delle famiglie per dare informazioni e consigli sui percorsi di studio da intraprendere dopo la terza media. La scadenza del 31 gennaio per l’iscrizione alla scuola prescelta incombe: l’Open School Day vuole essere un’ulteriore fonte di approfondimento per guidare i ragazzi nella scelta più adeguata alle loro inclinazioni.

Saranno presenti la Scuola di Formazione Professionale Engim, l’IIS Liceo Majorana-Corner, l’IIS Luzzatti, ITS Fondazione Marco Polo, l’ITIS Zuccante e l’ITCS Maria Lazzari. Gli studenti e i professori dei vari istituti presenteranno le proprie attività formative, offrendosi come valide guide alla scelta della scuola superiore per gli studenti delle scuole medie.

Oltre ai presidi informativi di ogni scuola superiore presente, sarà operativa anche una postazione dell’associazione AGESC Città Metropolitana di Venezia – associazione di genitori che aiutano ad approfondire i rapporti con la scuola e seguono le famiglie e i ragazzi nel percorso di scelta -, una postazione di Confederex – Confederazione Italiana Ex-alunni – ed una postazione di Goyonder, agenzia educativa che si occupa di viaggi studio all’estero.

La partecipazione all’incontro Open School Day è del tutto gratuita e non vincolante.

