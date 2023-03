Attività per un tempo libero creativo: Diamond Painting

Se ancora esiti a dedicarti agli hobby creativi o a far conoscere ai tuoi figli queste attività manuali, devi sapere che offrono numerosi benefici per la salute e l’umore. Oltre a risvegliare l’artista che c’è in ognuno di noi, aiutano ad alleviare lo stress e a migliorare la fiducia in sé stessi. Per i più piccoli, queste attività favoriscono lo sviluppo delle capacità motorie e della coordinazione. Il disegno, la pittura e il ricamo sono tra le attività creative più diffuse in Italia, ma ci sono attività come il Diamond Painting che stanno diventando molto popolari. Un kit completo di Diamond Painting è un’ottima idea regalo, mentre il risultato ottenuto può essere un accessorio decorativo per la tua casa. In ogni caso, qualunque sia la finalità del proprio kit, è bene privilegiare temi originali per ottenere risultati unici. Quali temi scegliere per la decorazione?



Diamond Painting: i temi da privilegiare per una decorazione originale

Prima di parlare dei temi più originali, vogliamo raccontarti qualcosa sul Diamond Painting. Chiamata anche pittura a diamante, è un’attività manuale che consiste nel posizionare perline di resina o strass su una tela ricoperta da uno strato di colla. La tela autoadesiva presenta diversi numeri o simboli corrispondenti ai colori dei diamanti.

I kit di Diamond Painting contengono tutto il necessario per completare l’opera: una tela autoadesiva, i sacchetti di diamantini, un applicatore, un vassoietto, pinze e cera o colla che facilita il prelievo delle perline. Una volta che tutti i piccoli diamanti sono stati posizionati sulla tela, si ottiene un luccicante quadro che può essere esposto in qualsiasi stanza della casa. Se vuoi realizzare un Diamond Painting per decorare la casa ma non hai mai provato, scegli il disegno che preferisci ma prediligine uno che non abbia troppi dettagli. Altrimenti, potresti trovarti in difficoltà.

Tuttavia, chi sogna di avere un’opera d’arte deve scegliere con cura il tema del proprio diamond painting. Forse non lo sai, ma non tutti i temi sono uguali. Alcuni sono più originali di altri. Ad esempio, per creare un’atmosfera zen nella tua casa, puoi scegliere un kit fra queste 4 magnifiche categorie: paesaggi, animali, fiori, romantici e dipinti famosi.



Paesaggi in Diamond Painting

Il nostro pianeta custodisce molti tesori che potrai riprodurre con la tecnica del Diamond Painting. Hai la possibilità di scegliere se rappresentare la rigogliosa vegetazione dell’Asia o il meraviglio deserto dell’Africa. Oppure potrai ricreare i paesaggi innevati del Polo Nord. Ci sono una moltitudine di luoghi mozzafiato come prati fioriti, foreste tropicali e panorami marini tra cui poter scegliere.



Fiori, per una tela colorata

Se vuoi creare un’atmosfera bucolica nella tua casa, non puoi non scegliere un’immagine floreale. Non avrai difficoltà a trovare kit di vasi, rose e bouquet di fiori altrettanto belli tra i brand leader nel settore dell’hobbistica.



Soggetti romantici

Cosa c’è di meglio di un quadro romantico per creare un’atmosfera poetica e romantica nella tua casa? Ci sono numerosi dipinti di coppie, donne, volti e paesaggi che si adattano perfettamente a questo tema. Ad esempio, una grande tela con dei cuori può aggiungere fascino alla decorazione della tua camera da letto.

Diamond Painting di animali

Gli amanti della natura possono scegliere tele che mettono in risalto la fauna selvatica per arricchire l’arredamento del soggiorno. Si possono scegliere tutti i tipi di animali: cani, gatti, volpi, leoni, cavalli…



Dipinti famosi in Diamond Painting

Lo sapevi che ora è possibile realizzare riproduzioni di quadri famosi anche in Diamond Painting? Bellissime riproduzioni che illumineranno la tua casa. Da Picasso a Van Gogh, da Klimt a Monet, dalla Monna Lisa al Trionfo di Venere…



Che disegno scegliere per un regalo?

Che tu sia un artista principiante o più esperto, probabilmente vorrai regalare una o più opere ad amici e familiari per dimostrare il tuo affetto. Come te, potranno utilizzare i loro doni per abbellire il loro arredamento. Sicuramente troverai i temi più adatti ai gusti di ognuno.

Per aiutare i tuoi piccoli a decorare la loro stanza, puoi regalare loro dei kit scelti fra le categorie: animali, Natale e unicorni. C’è anche un’intera sezione dedicata a fate e principesse, l’importante è lasciarsi ispirare da ciò che piace a tuo figlio o figlia.

Per gli adolescenti sono generalmente preferiti temi come lo sport, il cinema e il fantasy (draghi, cavalieri, dee, castelli, ecc.). Se decidi di regalare un quadro a uno dei tuoi amici, scegli un tema legato alla sua vita o alla sua passione. Se gli piace il calcio o i viaggi, troverai sicuramente dei quadri che gli piaceranno e che saranno dei magnifici accessori decorativi.

Per portare un’atmosfera zen nel salotto dei nonni, scegliete quadri che raffigurino la natura, la fauna selvatica o le città. Le riproduzioni di diamond painting di opere classiche saranno perfette per cambiare l’atmosfera di qualsiasi interno.