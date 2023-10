Attenzione, truffe a nome dei Vigili del Fuoco

La direzione Interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige rende noto che diverse attività industriali e commerciali della Regione stanno ricevendo delle telefonate di persone, che si qualificano falsamente come personale del Corpo.

Questi millantatori invitano a sottoscrivere abbonamenti a riviste riguardanti la prevenzione incendi e sicurezza tecnica, dietro il pagamento di somme di denaro.

I vigili del fuoco non sono coinvolti in alcuna pubblicazione di riviste a pagamento della propria organizzazione, nella raccolta fondi per dette pubblicazioni o per qualsiasi altra finalità a scopo umanitario o benefico.

La Direzione interregionale raccomanda a tutti coloro che verranno contattati con tali richieste, di abbonamenti o richieste di denaro per conto dei vigili del fuoco di darne immediatamente notizia all’autorità giudiziaria.

Tutti i servizi via web e banche dati riguardanti la prevenzione incendi sono gratuiti e accessibili dal sito www.vigilfuoco.it.