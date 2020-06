ATLETICO NERVESA: Ora è ufficiale, promozione in serie A2

Il Consiglio Federale della Divisione calcio a 5 ha definito le promozioni e retrocessioni per la stagione 2019/2020 per tutte le categorie nazionali-

Il comunicato, ufficializza il parametro della media punti come metodo di definizione della classifica, cristallizzata a 4 giornate dal termine della stagione regolamentare!

Questo ci conferma la primo posto della serie B girone B che da diritto in automatico, a partecipare alla prossima serie A2 2020/21.

Una grande squadra che ci ha sempre creduto, anche nei momenti più difficili! Questa promozione è merito tutte le persone che l’hanno resa possibile:

Diego Decrescenzo , Simone Zambon , Marco Bonora, Oscar Spatafora, El mehdi El Moustayne , Youness Goudadi Youssef Goudadi Mattia Casagrande , Almir Imamovic , Leandrinho Alfonso , Alvise Tenderini , Erick Bellomo , Lirigzon Bytyci , Ayoub Krarbouch !

Tutto lo staff: l’allenatore Franco Brusaferri , il viceallenatore Enrico Bolzan , il preparatore dei portieri Gianluca Marangon , la fisioterapista Stefania Rossetto , il preparatore atletico Luca Bolletta

Naturalmente il presidente Enrico Furlan , il DS Matteo Parolin e tutti gli sponsor che in questi anni ci hanno sostenuto: Giusti Wine, FLF SRL,

Full Service srl, Della Toffola Group , Industrial cars, Osteria Ultima Spiaggia, PinUp Pub , experica, one, Priula Autofficina, Agos, Gioielleria Bandiera e il Comune di Nervesa della Battaglia che ci ha sempre appoggiato fin dalla nostra nascita.

Ora ci aspetta un’estate impegnativa per programmare al meglio la prossima serie A2 2020/21.

Abbiamo già riconfermato buona parte della rosa: Erick Bellomo, Leandrinho, Decrescenzo, Lirigzon, Ayoub, Imamovic, Casagrande e annunciato l’accordo con il primo rinforzo direttamente dalla serie A1, Loris Di Guida.

Il nostro direttore sportivo è già al lavoro per poter rendere competitiva la rosa anche con il salto di categoria e permettere all’Atletico Nervesa come in tutti questi anni di competere per le parti alte della classifica.