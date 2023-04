Atletica Triveneta Meeting, in 900 in pista a Treviso

A San Lazzaro, in uno dei primi meeting della stagione nazionale, in palio anche i titoli regionali dei 10.000 metri. Vittorio Veneto ospita il Gruppo Nord dei campionati italiani di società di marcia. A Mestre, da sabato, i Campionati Italiani assoluti e master della 24 Ore su strada.

TREVISO – Domenica 16 aprile, agli impianti sportivi di San Lazzaro a Treviso, va in scena il 20° Atletica Triveneta Meeting, uno degli appuntamenti d’apertura della stagione nazionale su pista. Alla manifestazione,organizzata da Atletica Stiore, Atletica Triveneta e Nuova Atletica San Lazzaro, sono iscritti circa 900 atleti. Inizio gare in mattinata, alle 9.30, con la fase regionale del campionato italiano assoluto e master di società di corsa: i 10.000 metri, sia maschili che femminili, assegneranno anche i titoli individuali assoluti, promesse, juniores e master per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino.

La categoria allievi si sfiderà invece, per i titoli delle regioni di Nordest, sui 30 e sui 20 minuti di corsa, rispettivamente maschili e femminili. Il 20° Atletica Triveneta Meeting assegnerà anche dei premi speciali a ricordo di due grandi figure dell’atletica trevigiana: la prima atleta classificata nella gara assoluta di salto in alto si aggiudicherà il 5° memorial Magalì Vettorazzo, mentre un particolare riconoscimento andrà al vincitore dei 1500 metri dedicati ad Aldo Masi, per tante stagioni “anima” dell’atletica provinciale e non solo. ISCRITTI

MARCIA – Domenica 16 aprile, a Vittorio Veneto (Treviso), appuntamento con i Campionati Italiani Assoluti di società di marcia Gruppo Nord e con il Trofeo Nazionale di marcia cadetti. La pista di Piazzale Consolini ospita, a partire dalle 9.45, una tappa della rassegna tricolore dedicata agli specialisti del “tacco e punta”. Annunciati al via diversi protagonisti del recente (19 marzo) Campionato Italiano di Frosinone (20 km). Tra le donne (10 km), il bronzo tricolore assoluto Nicole Colombi (Carabinieri), l’argento tricolore under 23 Vittoria Di Dato (N. Atl. Varese) e Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter). Al maschile (10 km), il vicecampione italiano under 23 Emiliano Brigante (Trieste Atletica), Aldo Andrei (Fiamme Oro Padova) e l’azzurro di casa, Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Alperia). Le gare, organizzate da Vittorio Atletica, scatteranno alle 9.45. A conclusione del programma assoluto, la seconda prova del Trofeo Nazionale cadetti (5 km) e cadette (3 km). ISCRITTI

ULTRAMARATONA – Il Parco San Giuliano si veste del tricolore. L’ampio polmone verde in prossimità del centro di Mestre farà da cornice, sabato 15 e domenica 16 aprile, ai Campionati Italiani assoluti e master della 24 Ore su strada. Si correrà, a partire dalle 9 di sabato 15 aprile, su un tracciato di 1.382 metri, pianeggiante e scorrevole, che assegnerà le maglie tricolori della specialità. All’interno dell’Ultramarathon Festival Venice, abbinato al 2° Memorial Elisa Suman, previste anche gare sulle 12 e sulle 6 ore, che scatteranno rispettivamente alle 10 di sabato 15 aprile e alle 10.30 di domenica 16 aprile. Organizza l’UMF Venice team Asd. Per ulteriori info: www.ultramarathonfestivalvenice.com.

Credits foto Colombo-FIDAL