Atletica, il trevigiano Riccardo Ganz stacca il biglietto per i mondiali   

L’atleta del Team Treviso corre i 400 ostacoli a Padova in 52”45, realizzando lo standard di partecipazione per la rassegna iridata under 20 che si terrà dall’1 al 6 agosto a Cali.

Riccardo Ganz va di fretta, tanto di fretta che, alla prima uscita dell’anno sui 400 ostacoli, ha già realizzato lo standard di partecipazione per i Mondiali under 20 che si terranno dall’1 al 6 agosto a Cali, in Colombia.

È successo ieri – domenica 15 maggio – allo stadio Colbachini di Padova, nella seconda giornata della fase regionale dei campionati italiani assoluti di società. Ganz ha corso in 52”45, togliendo 47/100 al record personale e regalando alla sua società, il Team Treviso, una prestazione tutto sommato inattesa, visto che la stagione è solo agli inizi e durante l’inverno Riccardo ha dovuto superare alcuni problemi fisici.

Prima della gara padovana, l’allievo del tecnico Fabio Ceccato aveva un record personale di 52”92, siglato a luglio del 2021, a Tallinn, nella semifinale dei Campionati Europei under 20. Ora il nuovo record lo proietta in un’altra dimensione, anche questa colorata d’azzurro: da Tallinn a Cali, nel segno della continuità.

Il weekend dei campionati di società ha regalato diverse soddisfazioni al Team Treviso. Al maschile, dove la squadra insegue la conferma nella finale Bronzo, va segnalato anche il doppio podio dello junior Matteo Perin, secondo nel disco con 47.31 (quasi 2 metri di miglioramento con l’attrezzo da 2 kg) e terzo nel peso con 14.20. Un altro junior, Nicholas Longo, è giunto quarto nel lungo (6.74, vento 0.0). Quarta anche la 4×100 composta da Nicolò Ferrario, Davide Volpato, Ganz e Luigi Wanke Akamangwa (43”17).

In campo femminile, seconde piazze per Elena Marini nei 100 ostacoli (13”85, -0.7) e l’under 23 Adele Toniutto nel giavellotto (44.10). Ai piedi del podio, invece, Elena Bosco nel peso (11.29), Alessia Pivato nel disco (42.21) e la 4×100 formata da Erica Pavan, Elena Marini, Elisa Maria Menegotto ed Eleonora Filippetto (47”71). Nella classifica regionale di società, a chiusura del weekend di gare, il Team Treviso è quarto con la squadra femminile e quinto con quella maschile: la rincorsa alle finali tricolori di metà settembre, prosegue.

credits foto Atleticamente