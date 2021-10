Atletica, con i campionati provinciali cadetti chiude la stagione trevigiana

Trentadue titoli in palio, sabato e domenica, tra San Biagio di Callalta e Montebelluna. Cala il sipario sulla stagione trevigiana dell’atletica. Nel weekend sono in programma gli ultimi due appuntamenti della stagione in pista: sabato 23 ottobre a San Biagio di Callalta e domenica 24 ottobre a Montebelluna vengono assegnati i titoli provinciali individuali per i cadetti, categoria che appena tre settimane fa, a Parma, ha visto l’attribuzione delle maglie tricolori. Trentadue complessivamente i titoli provinciali in palio: 16 maschili e altrettanti femminili. La doppia manifestazione, organizzata dall’Atletica San Biagio e dall’Atletica Montebelluna, scatterà sabato alle 15.30; mentre domenica, dalle 9.30, si svolgerà la seconda giornata di gare. Ufficio Stampa Mauro Ferraro – T. 338 2103931 E-mail: [email protected] Facebook: www.facebook.com/fidaltreviso – Instagram: @Fidal_Treviso – Twitter: @FidalTreviso