Associazioni e Alpini in festa a Spresiano

62 Associazioni presentano nelle piazze di Spresiano le loro attività, fra giochi, sport e cultura. Con loro ci saranno gli immancabili alpini a far da cornice a una grande festa. Appuntamento sabato 20 maggio dalle 15.00 alle 19.00.

SPRESIANO – Un percorso che partirà dal cuore di Spresiano, piazza Rigo, per poi snodarsi in via dei Giuseppini, e piazza Trevisani nel mondo. 62 associazioni, culturali, sport e tempo libero, volontariato, promozioni turistica e d’arma che presenteranno le loro attività.

Con loro ci saranno gli immancabili alpini a far da cornice ad una grande festa. Appuntamento sabato 20 dalle 15.00 alle 19.00.

Un pomeriggio di puro divertimento per grandi e piccini: per i bambini è stato organizzato uno spettacolo di bolle di sapone e giocolieri.

Ma non finisce qui. Tante le novità in questa che è la seconda edizione della festa delle associazioni: alcuni pescatori insegneranno ai più piccoli a pescare e sarà allestito un acquario con varie specie di pesci, dalle carpe, alla trota, al luccio, al persico.

E poi al via gli sport sia di squadra sia individuali: volley, basket, fino alle arti marziali.

Saranno presenti anche i gruppi musicali che allieteranno il pomeriggio con numerosi concerti.

Gli obiettivi: fare rete fra le varie associazioni e promuovere l’inclusione sociale.

All’interno questo grande progetto saranno coinvolte attivamente anche le tre associazioni di disabili presenti nel territorio: “Masetto”, comunità “Bamboo” e “casa di Nazareth“.

Alla cena finale – con la presenza anche delle penne nere – i ragazzi delle tre comunità faranno una sorpresa alle associazioni.

“Si tratta di un momento importante per le associazioni del nostro territorio – spiega Roberto Fava, assessore alle associazioni del Comune di Spresiano – perché c’è una duplice finalità: quella dell’integrazione e fare squadra”.

“Per noi è fondamentale – commenta il sindaco Marco della Pietra – che le associazioni dialoghino con la cittadinanza e che abbiamo la possibilità di presentare le loro attività”.

Il comune ha inoltre promosso un Albo delle associazioni presenti nel territorio, inserito nel sito del comune e accessibile a tutti. Una vera e propria vetrina on line.