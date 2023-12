Associazioni animaliste tirano un sospiro di sollievo: sospesa uccisione orsi trentini

Il Tar di Trento ha deciso di sospendere l’uccisione degli orsi JJ4 ed MJ5, sorprendendo le associazioni animaliste.

TRENTO – In risposta alle recenti ordinanze emesse dal Tribunale Amministrativo di Trento sulla sospensione dell’uccisione degli orsi JJ4 ed MJ5, le associazioni Enpa, Leidaa e Oipa esprimono soddisfazione per la decisione, ma al contempo manifestano sorpresa per il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia Europea.

Le conclusioni del Tar di Trento hanno sancito la sospensione dell’uccisione degli orsi in questione, portando sollievo alle associazioni animaliste che hanno presentato il ricorso. Tuttavia, la decisione di rimettere alla Corte di Giustizia Europea la valutazione degli atti ha sorpreso le organizzazioni coinvolte.

Le associazioni Enpa, Leidaa e Oipa sottolineano la chiarezza sia dei fatti che delle norme in materia. L’articolo 16 della Direttiva Habitat stabilisce la necessità di adottare soluzioni valide, se disponibili, evitando l’uccisione degli animali. Il Consiglio di Stato ha inoltre definito l’uccisione degli orsi come un atto irreparabile e irreversibile, intervenendo in passato su questioni legate ai grandi carnivori.

Le circostanze specifiche che coinvolgono gli orsi JJ4 ed MJ5 sono delineate dalle associazioni animaliste. Nel caso di MJ5, l’orsa è stata sorpresa alle spalle in un luogo isolato durante le prime ore del mattino, causando notevole stress all’animale. Analogamente, la tragica morte del runner Andrea Papi coinvolge JJ4 e i suoi cuccioli in una situazione isolata e in una curva cieca.

Enpa, Leidaa e Oipa hanno costantemente ribadito la mancanza di condizioni adeguate per procedere all’uccisione o alla cattura degli orsi. Riguardo a JJ4, attualmente detenuto nella struttura del Casteller e oggetto di un parere di incompatibilità con le esigenze etologiche espresso dalla Cites, le associazioni sottolineano la necessità di destinare l’animale a una struttura più idonea, che garantisca condizioni di vita adeguate alle sue esigenze etologiche.

Il futuro degli orsi Trentini resta incerto, ma le associazioni animaliste continuano a battersi per la tutela e il rispetto della vita selvatica, evidenziando la necessità di soluzioni che preservino l’integrità degli animali e rispettino le normative europee vigenti.