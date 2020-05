Pubblichiamo comunicato dell’Associazione di Quartiere Ovest Ghetto:

Prossimo Consiglio Comunale Martedì 26 Maggio p.v. ore 18:00

Si rende noto che a partire da Sabato 23 Maggio p.v. saranno nuovamente aperte al popolo le funzioni religiose.

Per ottemperare alle buone pratiche legate all’emergenza COVID, saranno rispettate le seguenti regole:

il numero di persone che avrà accesso alle chiese sarà limitato (per la parrocchia del Sacro Cuore di via Torino il numero massimo è di 117 persone sedute, non sono previsti posti in piedi, neanche all’esterno della chiesa);

è necessario indossare la mascherina;

all’ingresso verrà chiesto di disinfettate le mani con opportuno gel igienizzante messo a disposizione della parrocchia (si possono utilizzare i guanti, ma non sono obbligatori).

