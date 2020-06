Pubblichiamo comunicato inviatoci dall’Associazione Culturale Mestre Mia.



L’iniziativa dell’associazione culturale Mestre MIA

“L’Industria della porta accanto: conosciamo porto Marghera?”, da lunedì cinque incontri per “dialogare” con gli esperti sul polo chimico veneziano

Per la nostra città porto Marghera rappresenta moltissime cose: industrializzazione, lotte operaie, inquinamento, storici processi, drammatici fatti di cronaca (come l’incendio avvenuto di recente alla 3V Sigma). Ma qual è il rapporto fra i cittadini mestrini e questo polo industriale dai mille volti? In particolare, come ci si pone di fronte ai pericoli e alle opportunità di una produzione chimica che negli anni ha conosciuto drastici ridimensionamenti? Cosa riserva il futuro ma anche il presente a questa area così strategica per la nostra città?

Parte da queste considerazioni l’iniziativa “l’industria della porta accanto: conosciamo Marghera?”, ciclo di 5 incontri informativi organizzato dall’associazione culturale Mestre MIA per fornire alla cittadinanza risposte semplici a domande sempre più complesse grazie all’aiuto di persone esperte del settore.

Dalla sede di Mestre MIA il primo incontro è in programma lunedì 29 giugno (a partire dalle 16) in diretta streaming sulla pagina facebook di Mestre MIA. L’ appuntamento inaugurale si intitola “Quanta chimica abbiamo in città?” e ospiterà Matilde Brandolisio, presidente ordine dei chimici e dei fisici di Venezia e Davide Camuccio, segretario generale della FILCTEM CGIL Veneziana. L’incontro, come tutti quelli che seguiranno, sarà moderato da Federico Rossi, esperto di comunicazione della sostenibilità il quale porrà sei domande agli invitati che cercheranno di dare risposte semplici e fruibili a tutti i cittadini.

Lo schema si ripeterà ogni lunedì sempre a partire dalle 16.00 e sempre con due rappresentanti legati al mondo dell’industria e della tecnologia di Marghera. Ogni incontro avrà la durata max di 40/45 min.

Gli altri incontri:

6/7/2020: “RISANARE” MARGHERA, PROGETTI, SPERANZE

13/7/2020: L’ENERGIA E GLI IMPIANTI CONNESSI

20/7/2020: IL PROGETTO DI TERMOVALORIZZATORE VERITAS

27/7/2020: L’ALTRA MANIFATTURA E LA ZES

