Assessore Lanzarin: “Accelerazione sui vaccini anti Covid”

L’assessore alla Sanità del Veneto Manuela Lanzarin, ha parlato oggi, durante la conferenza stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia a Marghera, riguardo il programma della somministrazione dei vaccini anti Covid che partirà a gennaio 2021.

“Inizieremo a vaccinare tutti gli operatori sanitari e tutti gli ospiti delle RSA pubblici e privati e gli over 80 anche se non residenti nelle strutture per anziani. Abbiamo richiesto 185.000 dosi di vaccino per questa prima fase che concluderemo a marzo. Nella seconda fase saranno vaccinati gli over 65 e altri soggetti a rischio poi, nella terza fase, il resto della popolazione”.

È previsto entro giugno il completamento di queste tre fasi.

Silvia Moscati

