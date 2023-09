Assemblea ANCI Veneto: sfide e opportunità per un futuro più sereno nelle parole di Mario Conte

Il dialogo dei Sindaci veneti per una migliore amministrazione locale.

TREVISO – Accoglienza dei migranti, gestione dei minori stranieri non accompagnati, PNRR, comunità energetiche, riordino territoriale: sono tanti i temi di cui si discuterà a Verona il prossimo 22 settembre, in occasione dell’assemblea plenaria annuale degli Stati Generali dei Comuni del Veneto.

Un’assemblea che arriva in un momento delicato per tutte le Amministrazioni Comunali, chiamate quotidianamente a gestire emergenze su più fronti.

Mario Conte, Sindaco di Treviso e Presidente ANCI Veneto, ha raccolto il punto di vista degli oltre 500 Comuni che compongono la nostra regione e che tra due settimane porteranno all’attenzione dell’incontro fissato a Palazzo della Gran Guarda a Verona, le sfide che sono chiamati a fronteggiare. Obiettivo dell’incontro in terra veronese – che fa seguito alla conferenza stampa svoltasi mercoledì 6 settembre a Palazzo Rinaldi a Treviso – è quello di redigere un documento condiviso per portare all’attenzione della Regione e del Governo, contenente le richieste dei Comuni veneti: se accolte, consentirebbero loro una migliore gestione amministrativa locale.

Nelle parole di Mario Conte, “noi Sindaci vogliamo responsabilità e ne vogliamo anche tanta, ma per ciò che ci compete, per le azioni fatte direttamente per noi”; il che consentirebbe di lavorare con maggiore serenità.

Guarda il video su YouTube.