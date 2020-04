Assegnazione buoni spesa: come e a chi fare domanda a Casale sul Sile

In seguito all’ordinanza del Capo-dipartimento della Protezione Civile nazionale, al Comune di Casale sul Sile sono stati concessi 69.334,46 euro a sostegno delle persone e delle famiglie, al fine di garantire l’accesso ai generi alimentari e ai beni di prima necessità.

Come ricorda l’assessore alla Scuola, Sicurezza Sociale, Famiglia e Politiche giovanili Celestina Segato in questo video, chi può fare richiesta dei buoni alimentari sono sia le persone/famiglie già inserite nei servizi sociali, sia i soggetti non a carico dei servizi sociali ma che in questo momento si trovano in una situazione di difficoltà economica dettata dalla perdita del lavoro o della risoluzione del lavoro, della riduzione o mancanza di reddito.

Modalità di richiesta

Il modulo per fare richiesta è disponibile sul sito del Comune. Una volta compilato, va inviato all’indirizzo email [email protected]

Chi necessitasse di ulteriori informazioni può chiamare i numeri 0422.784505, 0422.784529 e 0422.784530.

Chi invece non avesse la possibilità di scaricare il modulo, può trovarlo già pre-stampato recandosi alla sede del Centro Sociale in Piazza all’Arma dei Carabinieri (piano terra). Una volta compilato, il modulo va depositato nella cassetta della posta dei servizi sociali.

Contributo erogato

Il contributo erogato dal Comune garantirà il fabbisogno di due settimane consecutive, prorogabile per ulteriori due settimane e comunque fino all’esaurimento della disponibilità del fondo.

Gli importi dei buoni alimentari saranno così suddivisi:

80,00 euro per un nucleo composto da una sola persona

120,00 euro per un nucleo composto da due persone

180,00 euro per un nucleo composto da tre persone

250,00 euro per un nucleo composto da quattro persone

300,00 euro per un nucleo composto da cinque persone o più persone.

Sulla base delle richieste pervenute, le assistenti sociali valuteranno le situazioni più problematiche. Già da mercoledì 15 aprile i buoni, insieme alla lista degli esercenti che hanno aderito all’iniziativa e presso cui tali buoni sono spendibili, verranno consegnati a domicilio dagli operatori della Protezione Civile.

Numeri verdi

Per qualsiasi necessità si ricordano i riferimenti utili:

Numero Verde per la provincia di Treviso 0422.323888 (operativo H24)

Numero Verde della Regione Veneto 80462340

Numero Verde Nazionale 1500

