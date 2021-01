Assalto al congresso

Che mai si era visto, un golpe sollecitato, un melodramma assurdo ma va in onda. Ce lo ritroviamo di fronte all’ora di cena dopo il discorso di Donald e Washington trema. Forze dell’ordine esigue sopraffatte e violenza, bandiere confederate e manifestanti che irridono le sale del Congresso. Caos e lacrimogeni la rivolta è servita, Trump apparecchia la tavola ma il gioco è al massacro. Joe Biden in un discorso immediato chiede a Trump di andare in Tv per rimettere l’argenteria a posto e lui interviene ed esorta alla calma, rivendicando il successo elettorale senza condannare l’assalto armato. Tra edizioni straordinarie, sdegno e incredulità, si torna ad un’autentica normalità kafkiana. E il 20 gennaio deve ancora arrivare.

Instacult di Mauro Lama

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti