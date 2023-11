“Aspettando Marco Polo 700” con i disegni dei bambini

Marco Polo compie 700 anni. Da qui il nome dell’iniziativa educativa culturale “Aspettando Marco Polo 700”, che già dalle prossime ore coinvolgerà circa 200 bambini di Marghera e i negozi che esporranno i loro disegni.

MARGHERA – Aspettando Marco Polo 700. Di facile intuizione, è questo il nome riservato all’iniziativa educativa culturale dedicata al grande viaggiatore veneziano e promossa in occasione dei settecento anni dalla sua morte (8 gennaio 1324).

L’iniziativa coinvolge la bellezza di 200 bambini iscritti all’istituto comprensivo “F. Grimani” e alla scuola primaria “Visintini”. I piccoli studenti disegneranno il famoso viaggiatore veneziano nella sua Venezia, in nave con il padre Nicolò e lo zio Matteo, lungo la Via della Seta, in Cina.

Le insegnanti e la dirigente scolastica Marisa Zanon del “F. Grimani” hanno subito valorizzato l’iniziativa educativa culturale, spiegando: “Questa attività conferma la collaborazione tra scuola e territorio. Lavoriamo per una consapevolezza che sia attiva e democratica del territorio e con lo spirito dell’essere sempre presenti. È un modo di ricerca/azione di apprendimento di fatti storici lontani nel tempo con il tentativo di fare avvicinare i bambini alla storia e di farla amare”.

Collaborazione con il territorio evidente, perché i disegni colorati dei bambini (stampati dal centro stampa digitale Volta Pagina a titolo gratuito), saranno plastificati e distribuiti nei negozi di Marghera, attraverso la collaborazione con il gruppo dei Margherini DOC. Per esempio da Marzaro Abbigliamento, il cui titolare Elvio Goldin ha accolto con molto piacere l’iniziativa: “Io e mia moglie Enis abbiamo pensato di dedicare un’intera vetrina a Marco Polo. I disegni dei bambini faranno da cornice. I lavori dei giovani vanno valorizzati come la figura del grande viaggiatore”. A partecipare con gioia all’iniziativa è anche Bruno Centanini della Farmacia Medina, che ha già uno spazio pronto per i disegni dei bambini.

Stefano Antinori della Libreria Heimat si è detto pronto e disponibile a posizionare i disegni dei piccoli all’interno e all’esterno del negozio, idem per Gianfranco Manente di Passaparola calzature, che ha già previsto uno spazio all’entrata.

“Non vedo l’ora di avere i disegni degli alunni. Li metterò in vetrina e accanto ci sarà una maschera di Marco Polo che realizzerò personalmente”, ha commentato Simonetta Saiu de La Gatta. E ancora ha detto Davide Semenzato del Panificio Semenzato: “Ricevo con piacere i fogli di carta colorati. Per l’occasione preparerò un pane speciale con la scritta Marco Polo”.

“Marghera ha risposto con grande entusiasmo, sensibilità e originalità per festeggiare il famoso viaggiatore veneziano Marco Polo”, commenta infatti Nadia De Lazzari, ideatrice dell’iniziativa e responsabile dell’Associazione Venezia Pesce di Pace.