“Aspettando il Natale” evento di beneficenza a Padova

Sabato 16 dicembre segna un momento speciale nella città di Padova, con la Chiesa di Scientology locale che ospita la festa di beneficenza “Aspettando il Natale”. Questo evento significativo è organizzato in collaborazione con la Fondazione Gioventù per i Diritti Umani Internazionale (YHRI), un’organizzazione non a scopo di lucro affiliata all’associazione Uniti per i Diritti Umani.

La missione della YHRI, fondata nel 2001, è quella di insegnare ai giovani di tutto il mondo i diritti umani, concentrando l’attenzione sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’obiettivo è trasformare i giovani in sostenitori della tolleranza e della pace, contribuendo così a costruire un mondo più giusto e rispettoso.

Negli anni, la YHRI è cresciuta in un movimento globale che coinvolge individui, gruppi e leader nazionali e comunitari. Questi volontari diffondono il messaggio, guidando gli sforzi per implementarli e proteggerli in tutto il mondo.

In linea con la missione di promuovere i diritti umani, i volontari hanno deciso di organizzare una raccolta di beni per le famiglie bisognose della città. L’evento si terrà sabato 16 dicembre alle ore 16:00 presso la Chiesa di Scientology di Padova, offrendo un’opportunità tangibile per la comunità di unirsi e sostenere una causa nobile.

La Chiesa di Scientology di Padova è attiva da oltre 10 anni nella raccolta di doni da parte di cittadini, negozianti e aziende. Questi doni vengono successivamente consegnati a sindaci della provincia, amministratori e responsabili di associazioni locali. L’obiettivo è aiutare le famiglie che necessitano di supporto durante le festività natalizie.

L’iniziativa è in perfetta armonia con l’articolo 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che sottolinea il diritto alla previdenza sociale. Questo articolo afferma che ogni individuo ha il diritto alla sicurezza sociale e al pieno sviluppo della propria personalità, in linea con la dignità umana.

L’evento è aperto al pubblico, gratuito e promette di essere un’occasione di gioia, solidarietà e impegno per i diritti umani. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo [email protected].

La comunità è invitata a partecipare attivamente e a contribuire a rendere il Natale di chi è meno fortunato un po’ più luminoso.