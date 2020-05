ArteAMOgliano, ripartiamo dalla bellezza

Un gruppo nato subito dopo il lockdown, sabato 14 marzo, con l’intento di rispondere al momento di smarrimento che ha colpito tutti in modo così inaspettato e repentino. Fin da subito, arteAMOgliano ha svolto un ruolo importante, aiutando le persone a concentrare l’attenzione su altro, per far fluire il tempo senza cadere in preda a emozioni incontrollate, facendole invece emergere e scorrere in un modo più leggero.

Grande la risposta della gente, chiamata a esprimersi attraverso la creazione di manufatti artistici da condividere nel gruppo pubblico Facebook arteAMOgliano, che conta già un ricco album di opere dalle più svariate caratteristiche.

All’iniziativa hanno contribuito artisti professionisti, pittori, fotografi, artisti del legno, che hanno emozionato ogni giorno con creazioni incredibili. Ma la risposta più bella è arrivata dai bambini. Disegni, arcobaleni, lavoretti creativi (incentivati da maestre e da genitori armati di pazienza e tutorial), hanno sorpreso tutti, strappando parecchi sorrisi. Sono arrivati anche i lavori delle future mamme, con la pubblicazione della foto della coperta realizzata con le loro mani, assieme a opere dell’anima di poeti in erba, capaci di commuovere per le emozioni provate nell’osservare questa singolare esperienza. C’è chi addirittura ha disegnato sulla schiuma del cappuccino, ripensando a quello del bar, chi ha creato un lampadario di design con i mattoncini Lego, chi ha decorato biscotti, ricamato, e di nuovo i bambini che con i colori e il materiale di recupero hanno realizzato giochi fai-da-te e realtà immaginarie.

Ma la cosa più bella è stato vedere, giorno dopo giorno, come lo spirito di comunità facesse passare in secondo piano paure, pensieri tristi e polemiche, aprendo le porte all’arte di tutti, dei grandi artisti e dei neofiti, degli adulti e dei più piccoli, senza giudizio, senza paura, anzi incoraggiando a creare, perché quando si crea i pensieri fluiscono in modo diverso, si dimentica tutto il resto e ci si sente meno soli.

È un patrimonio socio culturale, specchio di un momento storico e sociale nuovo e mai sperimentato, tanto che il gruppo, in collaborazione con l’assessore alla Cultura e la Giunta Comunale tutta, raccoglierà le opere pubblicate in una mostra, appena sarà possibile, per festeggiare il ritorno a una socialità meno virtuale, per celebrare una rinascita partendo dalla bellezza che le persone riescono sempre a creare, nonostante tutto.

Finché non sarà possibile esporre i lavori, il progetto del gruppo prosegue anche in “fase 2”, basta iscriversi ad arteAMOgliano e partecipare al progetto pubblicando i propri lavori.

Il manifesto del gruppo Facebook arteAMOgliano

Carissimi tutti,

il periodo che stiamo passando non è assolutamente facile, una situazione che mette alla prova ognuno di noi. Per questo, in accordo con il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, abbiamo pensato di trovare un modo per avvicinarci, come comunità, per iniziare a colmare quella distanza sociale che oggi siamo chiamati a dover rispettare.

Il ruolo terapeutico dell’arte è riconosciuto da molti anni. L’arte, da sempre, in tutte le sue forme, aiuta ad esprimere le nostre emozioni più profonde e le fa emergere. Per questo ArteAMOgliano si prefigge di dare a tutti noi la possibilità di esprimerci: adulti, piccini, artisti, dilettanti e neofiti, ognuno con il lavoro artistico fatto con le proprie mani e che più rappresenta questo momento.

Questa iniziativa è aperta a tutte le categorie: pittura, scultura, decoro, ricamo, fotografia, maglia, uncinetto, poesia, prosa e chi più ne ha, più ne metta.

Alla fine di tutto questo, e speriamo sia al più presto, verrà organizzata la raccolta del materiale pubblicato e organizzeremo una grande mostra, che rimarrà, in qualche modo, un pezzo della nostra storia.

Ora mettiamoci subito al lavoro! Abbiamo bisogno di tutti voi! Pubblicate in questa pagina le vostre creazioni!

