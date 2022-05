Arte per Amore, diventerà un appuntamento annuale

Grande successo per la prima edizione di “Arte per Amore” che si è svolta martedì sera al teatro comunale Mario del Monaco di Treviso, tanto che il comune di Treviso tramite l’assessore alla Cultura, Lavinia Colonna Preti, ha manifestato ufficialmente la volontà di rendere la serata un appuntamento annuale.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Treviso e dalla Regione del Veneto, è stata ideata da Manuela Pagot, direttrice della scuola di danza trevigiana Danzainsieme, è nata per sostenere i progetti di alcune Associazioni di volontariato del territorio, a cui è stato devoluto in beneficenza il ricavato della serata. Un modo per “ringraziare chi offre il suo tempo agli altri” afferma Manuela Pagot, e dunque ADVAR, Croce Rossa di Treviso, la LILT locale, Fondazione Città della Speranza di Padova, Fondazione Zanetti di Treviso, Fondazione Marchesani di Venezia, Il Filo di Simo, e ancora Rocking Motion Aps Progetto Con-Fido Treviso e Solidarietà Cooperativa Sociale Onlus Treviso.

un momento della serata

Le emozioni si sono susseguite sul palco abbracciando ogni spettatore, ammaliato dalla bravura dei ballerini e degli interpreti che si sono esibiti dallo slancio dei rappresentanti delle associazioni di volontariato che hanno ringraziato e raccontato i loro progetti.

I saluti conclusivi con tutto il cast

Ad aprire la serata la maestrale interpretazione di due ospiti illustri arrivati direttamente dal Teatro Alla Scala: i ballerini Beatrice Carbone e Mick Zeni. Insieme a loro, si sono esibiti sul palco anche gli allievi di Danzainsieme, attori, musicisti tra cui del maestro Massimo Scattolin, che è intervenuto con una performance sopraffina, e del violoncellista Riccardo Baldizzi e artisti di fama internazionale, accompagnati da giovani promesse.