Arte PER Amore. A Treviso il terzo Gala di beneficenza

Il Galà di beneficenza è pronto ad emozionare il pubblico del Teatro Mario del Monaco di Treviso.

TREVISO – Andrà in scena giovedì 25 gennaio (ore 20.30) al Teatro Mario del Monaco di Treviso, lo spettacolo in cui musica, danza e impegno sociale si abbracciano, portando sul palcoscenico una serata di intense emozioni e di riflessione per aiutare chi ha bisogno.

Il Galà dal titolo “Arte PER Amore”, giunto alla sua terza edizione, nasce da un’idea di Manuela Pagot, direttrice della scuola di danza trevigiana Danzainsieme, e mira a sostenere i progetti di alcune Associazioni di volontariato del territorio. Infatti, il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a: Centro antiviolenza Telefono Rosa ODV-Treviso, ADVAR Onlus Treviso, Il Filo di Simo ODV-Treviso, Matite Colorate ODV-Treviso, Solidarietà Cooperativa Sociale Onlus -Treviso.

Lo spettacolo coreografico propone nel primo tempo ospiti ballerini e musicisti di fama internazionale; nel secondo, ad esibirsi saranno gli allievi di Danzainsieme, che daranno vita alla magica fiaba natalizia con una suite dallo Schiaccianoci.

Madrina della serata sarà l’On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.



INFO E ACQUISTO BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili nel sito del Teatro Stabile del Veneto oppure presso la Biglietteria del Teatro Mario del Monaco di Treviso. Per ulteriori info: 349 3685994.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Treviso e della Regione del Veneto.