Arte, “NOMAD” torna a Capri

La 14esima edizione di NOMAD CIRCLE Capri sarà ospitata nella storica Certosa di San Giacomo, dal 4 al 7 luglio

Isola di Capri (NA) – Il progetto espositivo si manifesta in un dialogo dinamico tra forma e materia, mettendo in relazione le opere attraverso i loro materiali d’elezione. Tra gli artisti presentati, Bertozzi&Casoni, noti per la riproduzione iperrealista in ceramica di oggetti quotidiani e memento mori. Verter Turroni di Imperfettolab racconta “il lato brutto della materia” attraverso la sua ricerca che sfida la percezione del bello tramite l’utilizzo di ossidazioni su resine, cemento su feltro e al quale CARLOCINQUE Gallery sta dedicando una personale in mostra fino al 27 luglio nella sua sede di Milano.

Roberto Mora trasforma il ferro riciclato in opere che sfidano i confini tra arte e funzione. Il progetto accoglie anche due giovani voci emergenti, Cosma Frascina e Teo Martino: Frascina, scolpisce opere in cemento e calcarenite che dialogano visceralmente con la natura; Martino, invece, rivela attraverso il marmo, la tensione tra il temporaneo e l’eterno, tra il disuso e la rinascita.

Ad accogliere questo dialogo, le sculture d’arredo di Imperfettolab, le cui creazioni si distinguono per un gioco di contrasti e ossimori. Nelle loro opere la bellezza si scopre attraverso le imperfezioni, che altro non sono se non il finissimo lavoro sulla vetroresina, che rende ogni pezzo irripetibile.

CARLOCINQUE Gallery sarà inoltre onorata di presentare tre ritratti di Andy Warhol scattati tra il 1977 e il 1986 da Aurelio Amendola, icona della fotografia d’arte italiana che ha dedicato la sua carriera a immortalare i più grandi artisti del Secondo Novecento.