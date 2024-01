Uomo di 42 anni manda il padre in ospedale

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Montebelluna per aver malmenato i suoi genitori ultrasettantenni durante un acceso alterco.

MONTEBELLUNA (TV). Nella serata di sabato, a Montebelluna (TV), tre pattuglie dei Carabinieri sono dovute intervenire per fermare un uomo di 42 anni che stava maltrattando i suoi genitori anziani.

L’uomo sembrava essere in uno stato psicofisico alterato e, per motivi apparentemente futili, stava picchiando i suoi genitori ultrasettantenni. A causa delle aggressioni, i genitori sono stati portati in ospedale con lesioni gravi.

I Carabinieri sono stati chiamati dalla famiglia e, una volta arrivati a casa dell’uomo, hanno incontrato la sua resistenza. Ha opposto resistenza fisica, rendendo necessario immobilizzarlo con forza.

Il 42enne è stato arrestato con l’accusa provvisoria di maltrattamenti contro i familiari conviventi, oltre a resistenza e violenza contro un Pubblico Ufficiale. L’arresto è stato confermato oggi e il giudice ha deciso che l’uomo dovrà restare in carcere mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Nel frattempo, il padre malmenato è ancora in ospedale e potrebbe necessitare di un intervento chirurgico a causa delle lesioni subite.

Le autorità hanno agito tempestivamente, procedendo con l’arresto dell’uomo per garantire la sicurezza dei genitori maltrattati. La legge sarà ora chiamata a fare il suo corso, assicurando giustizia per i coinvolti.