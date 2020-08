Arrestato per rapina un giovane 22enne

Alle 21.30 di ieri 17 agosto 2020, a Conegliano, nei pressi del “Biscione” un giovane 17enne C. A. del luogo, veniva avvicinato da uno straniero dell’apparente età di 25/30 anni che – dopo averlo preso per il collo – lo ha rapinato del contenuto del portafoglio (ca. 40 euro). Il minore, che non è stato ferito, ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Compagnia di Conegliano, fornendo alcuni riferimenti dell’aggressore, grazie ai quali lo stesso è stato subito dopo riconosciuto e arrestato poco distante dal luogo della rapina.

Si tratta di un senegalese di 22 anni, regolarmente residente in Italia che questa mattina è stato processato in direttissima.

Commenta la news

commenti