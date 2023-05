Arma dei Carabinieri e Comune di Zero Branco: le cerimonie di intitolazione della caserma e del parco comunale

Si terrà giovedì 11 maggio, dalle 10.15, la cerimonia di intitolazione della Caserma sede della Stazione Carabinieri di Zero Branco, in via Giovanni Verga, ad Albino Vanin, Carabiniere Medaglia d’Argento al Valor Militare.

ZERO BRANCO – Nella medesima circostanza il Parco Comunale adiacente alla Caserma dell’Arma e una nuova stele saranno intitolati a Manuele Braj, Carabiniere Medaglia d’Oro di Vittima del terrorismo.

Due giovani Carabinieri, di generazioni differenti, entrambi caduti in servizio nell’espletamento del dovere, chiarissimi esempi di elette virtù militari.

Saranno presenti alla cerimonia i familiari degli Eroi, Autorità civili e militari, rappresentanti della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle altre Associazioni combattentistiche e d’Arma nonché alcune scolaresche del territorio.