Arcaplanet ed ENPA insieme contro l’abbandono

La nuova iniziativa con l’Ente Nazionale Protezione Animali per promuovere l’utilizzo del microchip e adozioni responsabili.

Arcaplanet dà il via ad una nuova iniziativa speciale in collaborazione con ENPA per promuovere l’utilizzo del microchip per cane e gatto mentre prosegue il progetto Arcadozioni, per adozioni responsabili e consapevoli.

Riflettendo l’impegno quotidiano per il benessere dei Pet e delle Persone, Arcaplanet scende in campo, con ENPA, per ricordare l’importanza del microchip per i nostri amici a quattro zampe, fondamentale per abbattere le distanze tra pet e Pet parent e per proteggerli al meglio.

Il microchip, dispositivo elettronico obbligatorio per legge per i cani e presto anche per i gatti, funge infatti da “codice identificativo” del pet e lo lega al proprio Pet parent in maniera unica, permettendo di ritrovarlo in caso di smarrimento. L’inserimento del microchip funge, inoltre, da iscrizione all’anagrafe canina, fondamentale per risalire a tutte le informazioni utili sul Pet, come la sua storia medica, per aiutare a riconoscerlo, renderlo sempre identificabile e combattere il fenomeno dell’abbandono.

Non nuovo a questo tipo di iniziative sociali, il Gruppo ribadisce il proprio impegno costante per il benessere dei Pet, soprattutto di quelli alla ricerca di una famiglia che possa offrire tutto l’affetto e le cure di cui hanno bisogno, con Arcadozioni, il progetto lanciato insieme all’ENPA per sensibilizzare l’adozione responsabile.

Adottare un Pet è un gesto d’amore sia per le famiglie che li accolgono che per i nostri amici a quattro zampe, proprio per questo Arcaplanet ha pensato ad uno spazio per aiutare ad incontrare e adottare un nuovo compagno di vita. Basterà visitare la pagina Instagram @arcaplanet, prendere visione delle informazioni utili nella sezione #Arcadozioni e non perdersi le #petstories dedicate ai Pet in cerca di famiglia.

Arcaplanet ribadisce così il proprio supporto ad iniziative di ampio interesse sociale, a fianco di partner d’eccezione, per rinnovare, ancora una volta, il proprio impegno nel percorso volto sempre di più alla tutela del benessere di animali, persone e pianeta.