“AqvArt”: dal 3 al 12 settembre alla Scuola Grande San Teodoro la mostra collettiva internazionale d’arte contemporanea

Dal 3 al 12 settembre il salone espositivo della Scuola Grande San Teodoro di Venezia ospita la quarta edizione della mostra “AqvArt”, collettiva internazionale d’arte contemporanea. L’evento, che rende omaggio alla figura dell’architetto Gianni Aricò, rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

L’esposizione è dedicata al rapporto tra la città e l’elemento acqua e a come questo connubio abbia influenzato lo sviluppo della cultura, dell’arte e dell’architettura, divenendo per l’uomo fonte d’ingegno e d’ispirazione. L’elemento dell’acqua nella storia di Venezia ha giocato un ruolo molto importante. La laguna ha spinto l’uomo a sviluppare una tecnica costruttiva particolare e unica che ha permesso di creare una città fondata sul sistema dei pali suddivisa da canali che hanno sostituito le strade. L’acqua a Venezia ha influenzato fortemente il tipico artigianato locale con la produzione degli spechi e dei cristalli, l’artigianato del vetro sorto su isola di Murano. Tutte le arti di Venezia sono state ispirate dalle bellezze dell’acqua com’è visibile passeggiando per le calli e i ponti della città e guardando le vetrine delle piccole botteghe.

La mostra, curata da Margherita Blonska Ciardi, riunisce diciotto artisti già affermati o emergenti provenienti da Italia, Stati Uniti, Olanda, Polonia, Lussemburgo, Svezia, Australia e Spagna. Inoltre saranno esposte in esclusiva alcune serigrafie originali della pittrice polacca Tamara de Lempicka, artista di spicco della corrente Art Decò, molto legata alla città di Venezia, la quale nella ricerca del proprio stile s’è ispirata ai lavori dei maestri del manierismo italiano e ai colori della laguna.

L’inaugurazione è fissata per sabato 3 settembre alle 10.30, con uno spettacolo di apertura eseguito dalla Scuola di Danza di Venezia. Nei giorni successivi la mostra, che è a ingresso gratuito, è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.30.