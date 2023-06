“Aprirsi al mondo” per una istituzione bancaria: cosa significa per il Prof. Gian Maria Gros-Pietro

Per Intesa Sanpaolo, “aprirsi al mondo” significa operare in due direzioni: la prima verso le persone, poiché nessuna banca può prosperare se non prosperano le persone alle quali la Banca si rivolge. “Queste persone – dice Gros Pietro – sono i clienti, le persone che lavorano per la banca, coloro che depositano il proprio denaro in banca e coloro che hanno bisogno del denaro della banca per i propri investimenti”.

L’altra dimensione è quella dell’ambiente, che sta cambiando a causa delle attività dell’uomo e soprattutto delle grandi imprese che le banche finanziano, e “la finanza è lo strumento principe per combattere il cambiamento climatico, la riduzione della biodiversità, l’esaurimento delle risorse non riproducibili e dell’acqua dolce“.

Qui sopra, l’intervista completa al Prof. Gian Maria Gros-Pietro, Presidente del Consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo e membro della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, realizzata proprio in occasione del trentennale di quest’ultima.