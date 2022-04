Aprilia nei libri di storia dello sport: prima vittoria in MotoGP

Lo spagnolo Aleix Espargaro vince il Gp dell’Argentina in sella alla sua Aprilia: è la prima vittoria della storia in MotoGp per la casa veneta.

Aprilia trionfa nel Gran Premio di Argentina, cogliendo con Aleix Espargarò la prima vittoria nella classe MotoGP. Per la Casa di Noale, uno dei marchi più vincenti nella storia del motociclismo sportivo, è la vittoria numero 295 nel motomondiale, la prima nella nuova era a quattro tempi della massima competizione a due ruote dopo gli innumerevoli successi raccolti nelle classi 125 e 250 cc.

“Una giornata storica – spiegano in Aprilia – che incorona anche Aleix Espargaró proprio nel suo 200° GP nella classe regina: da vero Capitano della squadra, Aleix è stato protagonista di un fine settimana da incorniciare, condito da pole position, vittoria e giro più veloce in gara. Un segnale inequivocabile dell’ottimo livello di competitività raggiunto dalla Aprilia RS-GP 2022.

Grazie a questa vittoria, Espargaró è ora in testa alla classifica generale piloti con 45 punti, a ulteriore dimostrazione di un inizio di stagione più che positivo per tutto il team Aprilia Racing, che a Termas de Rio Hondo vede anche Maverick Vinales cogliere la sua miglior prestazione stagionale, settimo al traguardo dopo aver mantenuto la top five per parecchi giri.

ALEIX ESPARGARÓ: “Sono molto orgoglioso per questo traguardo che abbiamo raggiunto, abbiamo affrontato un lungo percorso per arrivarci, ma finalmente ce l’abbiamo fatta! È stato un weekend bellissimo, ma non è stata una gara semplice: in prova ero stato velocissimo, così come nel Warm Up, ma in gara ho sofferto un po’ la mancanza di grip. Non mi sono perso d’animo, ho provato a cambiare diverse volte il setup dell’elettronica per ovviare a questi problemi e alla fine sono riuscito a migliorare. Ero più veloce di Martin di qualche decimo, ma non è stato affatto facile superarlo, anche perché per me era una situazione nuova, non mi ero mai trovato a lottare per la vittoria in MotoGP. È stato davvero emozionante, soprattutto l’ultimo giro. Sono contentissimo per Aprilia, per me e per la mia famiglia, ce lo meritiamo. Grazie ancora al team, a chi lavora a Noale e al Gruppo Piaggio per il supporto. Ora siamo anche in testa al campionato, ma cerchiamo soltanto di sfruttare il momento positivo, continuando a divertirci e rimanendo coi piedi per terra”.

MAVERICK VIÑALES: “Quello di oggi è un grande risultato per tutti noi, sono felicissimo per tutto il team e per Aleix, abbiamo lavorato sodo durante l’inverno e ce lo meritiamo. Sapevo che Aleix avrebbe potuto vincere, perché in prova aveva dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, e ci speravo tanto, perché questa vittoria è importantissima ed è una grande iniezione di fiducia per tutti. Riguardo alla mia gara, mi sono trovato a lottare con tanti avversari, perdendo tempo con sorpassi e controsorpassi e ciò ha inciso anche sulle gomme. Ma non mi posso lamentare, è bello essere tornati nella top ten, soprattutto perché credo che avrei potuto ottenere un piazzamento migliore, poi il mio passo in gara è migliorato molto e ho raggiunto un buon feeling di base con la moto. In questa gara cercavamo delle conferme dopo le modifiche al set up provate nel Warm Up in Indonesia e così è stato, perciò ora sono convinto che partendo da qui possiamo migliorare ancora”.

“Grande Aprilia, prima pole position in MotoGP e prima vittoria nella classe regina del motociclismo. Un week end fantastico. La casa di Noale, simbolo del Made in Veneto da sempre, entra ufficialmente nei libri di storia dello sport”. Con queste parole il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, celebra il successo di Aleix Espargaro al gran premio di Argentina di MotoGP.

“La piccola grande Aprilia torna a farci gioire dopo i mondiali vinti in 125 e 250 – prosegue Zaia – nella classe regina non ci era mai riuscita, ma la tenacia, il lavoro e l’ambizione hanno permesso alla casa di Noale di mettersi dietro blasonate marche e gruppi internazionali. Un grande plauso va a tutta l’azienda, a chi investe e lavora per salire sul gradino più alto del podio. Speriamo ora che questa vittoria di Aprilia sia solo l’inizio di un ciclo vincente”.