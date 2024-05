Apre bando per aiutare le famiglie fragili

I Comuni di Venezia, Marcon e Quarto d’Altino sono lieti di annunciare l’apertura delle domande per i benefici economici destinati alle famiglie fragili, finanziati dalla Regione del Veneto attraverso la DGR 1076 del 4 settembre 2023.

VENEZIA. Dal 14 giugno 2024 fino alle ore 10 del 14 giugno 2024, le famiglie interessate potranno presentare domanda per accedere ai tre differenti contributi previsti, in base alla specifica condizione del nucleo familiare.

La Linea 1 mira a supportare le famiglie con figli minori rimasti orfani, offrendo un contributo di 500 euro. La Linea 2 si rivolge alle famiglie monoparentali o a genitori separati/divorziati con figli a carico, con un contributo di 400 euro. Infine, la Linea 3 è destinata alle famiglie con figli minori a seguito di parto trigemellare o con quattro o più figli a carico, offrendo un contributo di 800 euro, con un ulteriore bonus di 125 euro per ogni figlio oltre il terzo.

I requisiti minimi per accedere ai contributi includono la residenza nei Comuni di Venezia, Marcon o Quarto d’Altino, un ISEE inferiore a 20.000 euro e la disponibilità dello SPID. Sono inoltre previsti requisiti specifici come la presenza di minori disabili nel nucleo familiare o la presenza di persone con patologie certificate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per ulteriori dettagli e per presentare la domanda, si invita a consultare l’avviso pubblico allegato al presente comunicato.

Si informa che, in caso di disponibilità residua di fondi, questi saranno redistribuiti proporzionalmente ai beneficiari della misura prevista per le famiglie monoparentali, al fine di soddisfare le numerose richieste rimaste inevase negli anni precedenti.

Per segnalazioni tecniche o per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli sportelli delle Agenzie per la Coesione Sociale ai numeri telefonici indicati di seguito:

Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario

Mestre, Favaro, Carpenedo e Quarto d’Altino

Marghera, Chirignago e Zelarino

Comune di Marcon

Per maggiori dettagli, si prega di visitare la pagina dedicata sul sito del Comune di Venezia al seguente link: https://www.comune.venezia.it/it/content/interventi-economici-favore-delle-famiglie-fragili-e-natalit