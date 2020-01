Apre anche a Jesolo lo sportello antiviolenza

Il Comune ha sottoscritto l’accordo con il Centro Antiviolenza e antistalking “La Magnolia” per offrire anche nel territorio jesolano un presidio a cui le donne che hanno subito maltrattamenti possono rivolgersi per trovare ascolto, informazioni e aiuto per le situazioni di difficoltà.

Ha aperto anche nel Comune di Jesolo lo sportello antiviolenza, curato dal personale del Centro regionale Antiviolenza “La Magnolia” della Fondazione Ferrioli Bo Onlus e che per due giorni la settimana, il giovedì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 offre ascolto, informazione ed aiuto alle donne vittime di violenza.

Lo spazio dedicato allo sportello è stato individuato dall’amministrazione al secondo piano del municipio, nell’ala dedicata ai gruppi consiliari dove è stato adattato un apposito locale. Un ambiente quindi che possa essere visto come davvero sicuro da chi ha subito maltrattamenti e che possa fungere da punto di riferimento per il litorale di Jesolo e Cavallino-Treporti.

Il presidio del territorio da parte delle associazioni e dai servizi territoriali si dimostra fondamentale per combattere il fenomeno della violenza, sia fisica che psicologica, sulle donne. Solo nel 2019 il Centro Antiviolenza “La Magnolia” ha ricevuto oltre 560 segnalazioni e richieste di consulenza garantendo sostegno psicologico e assistenza legale gratuita a 174 donne. In alcuni casi le segnalazioni sono arrivate anche al personale dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Jesolo che ha poi provveduto ad indirizzare le donne verso le strutture dedicate.

“L’attivazione di questo sportello rappresenta un ulteriore mano che il Comune tende ai suoi cittadini e, in questo caso specifico alle sue cittadine che si trovano o che si sono trovate a vivere situazioni particolari – dichiarano l’assessore alle Politiche Sociali, Roberto Rugolotto e alle Pari Opportunità, Flavia Pastò -. Il nostro è un segnale di attenzione e un invito alle donne a non aver paura di denunciare e, anzi, di sfruttare queste opportunità che vengono messe a disposizione, per riappropriarsi della propria vita e dimostrare di essere più forti di chi vuole loro male”.

Per appuntamenti fuori orario o per informazioni è possibile contattare il Centro Antiviolenza La Magnolia al numero 0421.596104.

