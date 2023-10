Apre a Casa dei Carraresi la Galleria dello Sport

Un viaggio della storia sportiva trevigiana con il coinvolgimento del mondo della scuola

TREVISO – La Fondazione Cassamarca annuncia l’apertura della Galleria dello Sport presso Casa dei Carraresi, un’iniziativa dedicata a valorizzare lo sport trevigiano e i suoi protagonisti, sia del passato che del presente, tra atleti, tecnici, dirigenti e società sportive della provincia.

Ideata per celebrare il patrimonio sportivo di Treviso e coinvolgere la comunità nella scoperta di storie di successo che hanno lasciato un’impronta indelebile nel tessuto sociale della provincia, la Galleria dello Sport rappresenta un viaggio appassionante attraverso la storia e la carriera di centinaia di atleti e società sportive locali, che spazia dal tardo 1800 ai giorni odierni.



Un progetto dedicato alla comunità

Il progetto della Galleria dello Sport è stato ideato da Prando Prandi, giornalista trevigiano, in collaborazione con Silvano Focarelli e con il supporto di un comitato di gestione formato da colleghi, appassionati e amanti della storia dello sport locale. Elemento fondamentale del progetto è il coinvolgimento del mondo della scuola, in particolare degli istituti a indirizzo sportivo di Treviso e provincia, come spiega egli stesso in questa intervista.

Interazione e partecipazione attiva

La grande novità di questa iniziativa è la possibilità per il pubblico di accedere direttamente a una postazione interattiva dotata di computer e schermo, dalla quale è possibile navigare in un portale web contenente schede e fotografie dei più celebri sportivi trevigiani. Un’esperienza coinvolgente che permetterà a tutti di scoprire le gesta e le vite straordinarie di questi campioni.

La consultazione è possibile solo a Casa dei Carraresi e non da remoto. Oltre all’accesso alle informazioni multimediali, è possibile trovare anche una sezione dedicata alla letteratura sportiva e in programma ci sono già presentazioni di libri, incontri con campioni, convegni, sessioni di lavoro su tematiche sportive, eventi e proposte da parte delle società sportive locali.



Una galleria in continua crescita

La Galleria dello Sport ad oggi è suddivisa in quattro diverse sezioni:

• “LE STELLE” per gli atleti del passato

• “IERI” per gli atleti non più in attività

• “OGGI” per gli atleti attuali

• “I TEAM” dedicata alle squadre e associazioni sportive trevigiane passate e presenti.

L’ambizioso progetto ideato da Prando Prandi nasce tuttavia per crescere grazie al contributo appassionato degli amanti dello sport e delle stesse società sportive locali, che possono segnalare nuovi profili al Comitato di Gestione della Galleria.