Appuntamenti elezioni: presentazione della coalizione a sostegno di Bortolato per Mogliano

MOGLIANO VENETO (TV). Il candidato sindaco Davide Bortolato ha annunciato una conferenza stampa per presentare la coalizione che lo sostiene nelle prossime elezioni amministrative del 2024 a Mogliano Veneto.

L’evento avrà luogo domani 8 aprile 2024 alle ore 11:00 presso il Parco della Cultura Caregaro Negrin, con accesso da via Berchet o via De Gasperi.

Bortolato, candidato alla guida della Città di Mogliano Veneto e sindaco uscente, invita a partecipare a questo importante momento di presentazione della coalizione che lo accompagnerà nella campagna elettorale.

La conferenza stampa sarà un’occasione per illustrare i principi fondamentali della coalizione, nonché per delineare le priorità e gli obiettivi che il candidato e il suo team intendono perseguire per il miglioramento e lo sviluppo della città. Si prevede che durante l’evento verranno anche presentati i membri chiave della coalizione e le linee guida del programma elettorale.

La partecipazione dei cittadini è incoraggiata, poiché l’evento offre loro l’opportunità di ascoltare direttamente il candidato e la sua squadra, porre domande e condividere le proprie preoccupazioni e suggerimenti per il futuro di Mogliano Veneto.

La conferenza stampa rappresenta quindi un momento chiave nella campagna elettorale, in cui la coalizione di Davide Bortolato avrà l’opportunità di presentarsi alla città, condividendo la sua visione e il suo impegno per un futuro migliore per Mogliano Veneto.