Appuntamenti di grande musica in Piazza San Marco

Questa sera, 4 luglio, inizia una serie di concerti imperdibili in Piazza San Marco, Venezia, con l’esibizione del Trio Il Volo

VENEZIA – Questa sera, il celebre Trio Il Volo darà il via agli appuntamenti musicali promossi dal Comune di Venezia e Vela spa con un concerto in Piazza San Marco. L’esibizione di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone con la tappa del tour “Tutti per uno – Capolavoro” sarà seguita, venerdì 5 e sabato 6 luglio, dai due spettacoli “AmicixSempre-Estate 2024” dei Pooh. Domenica 7 luglio, Umberto Tozzi si esibirà nel “salotto più bello del mondo” con “L’ultima notte Rosa – The final Tour”. Infine, il 13 luglio, il Coro e l’Orchestra della Fenice saranno protagonisti di una serata dedicata alle musiche di Giacomo Puccini, nel centenario della sua morte. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.

“Dopo il grande successo della tappa del 105 Summer Festival a Parco San Giuliano dedicata soprattutto al pubblico giovanile, Venezia indossa il vestito da sera per questi quattro appuntamenti in Piazza San Marco con cinque concerti che rappresentano un unicum nel loro genere e soprattutto per i protagonisti che saliranno sul palco della piazza più bella del mondo – ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro. – Il mio benvenuto va a Il Volo, ai Pooh, a Umberto Tozzi e alla nostra eccellenza invidiata da tutto il mondo come il coro e l’orchestra del Teatro La Fenice. Saranno serate di grande musica e di grandi emozioni. Un sentito ringraziamento va anche alla macchina organizzativa, alle maestranze, alle forze dell’ordine, alla nostra Polizia Locale e a Vela.”

Tour estivo

Il Volo è in arrivo per la prima volta a Venezia nella monumentale Piazza San Marco con il tour estivo prodotto da Friends & Partners. Durante il live, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone proporranno i brani dell’album “Ad Astra”, il primo di inediti, che riflette l’evoluzione personale e artistica del trio, insieme ai più grandi successi della tradizione musicale italiana e del repertorio ormai consolidato del gruppo.

Il Volo porta avanti in musica i festeggiamenti di un anno importante: il 2024 è l’anno dei 15 anni di carriera, iniziato a febbraio con il successo di “Capolavoro”, il brano certificato Disco D’Oro, presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito con le date in Giappone e arrivato fino all’Arena di Verona con “Tutti Per Uno” (un progetto di Michele Torpedine), tre speciali eventi-concerto con numerosi ospiti, in onda su Canale 5.

Le serate musicali in Piazza San Marco promettono di offrire emozioni indimenticabili in una cornice unica al mondo, confermando ancora una volta Venezia come uno dei palcoscenici più prestigiosi per la musica internazionale.