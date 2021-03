Approvata risoluzione PD sul PRRR. Speranzon (FdI) “Sono basito. Il Veneto ora parla con due voci?”

Approvata la risoluzione Pd sul PRRR. Raffaele Speranzon

(FDI): “Sono basito. Il Veneto ora parla con due voci?

Proposte incompatibili con le nostre”

Il voto favorevole da parte dei consiglieri della Lega e della

Lista Zaia alla risoluzione del Partito Democratico sul Piano

Regionale per la Ripresa e la Resilienza ha lasciato “basito”

il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale,

Raffaele Speranzon: “Ora il Veneto parla con due voci? Non

ha senso portare avanti due risoluzioni così difformi una

dall’altra. Sottolineo che i consiglieri del PD hanno attaccato

duramente la proposta avanzata dalla Giunta Regionale (il

PRRR) e dalla sua maggioranza, bollandola come

raccogliticcia, raffazzonata e fuori asse. La nostra risposta è

chiara e coerente: sosteniamo il grande lavoro fatto dalla

Giunta per elaborare il PRRR, nonostante la difficoltà di

navigare a vista rispetto alle indicazioni del Governo Conte 2, e riteniamo inconciliabili le posizioni culturali e politiche

sul Veneto del post-Covid tra noi e il gruppo PD-5 Stelle”.

Speranzon evidenzia anche come trovi “assurdo che il

Veneto mandi a Roma due risoluzioni comunque molto

diverse, e semmai sarebbe stato il PD a dover convergere

sulla risoluzione della nostra maggioranza, così da dare

maggiore forza alla nostra Regione anche in una fase di

contrattazione già fortemente sbilanciata a favore del Sud”.

Il capogruppo FdI aggiunge che “probabilmente non aiuterà

mandare a Roma due risoluzioni. La nostra voce sarebbe

dovuta essere una sola, come una sola è la maggioranza

uscita dalle urne lo scorso settembre: Fratelli d’Italia, Lega,

Lista Zaia e Forza Italia”.

“Come sempre, coerentemente con il mandato che ci hanno

dato i nostri elettori, non intendiamo sostenere proposte

alternative a quelle della maggioranza su scelte politiche

così delicate ed importanti per il Veneto”, conclude

Speranzon. “È, era e sarà sempre impensabile per noi dare

un voto di sostegno a idee e programmi di sviluppo per il

nostro territorio incompatibili con le necessità della nostra

Regione e lontane dagli interessi dei veneti, che in questo

momento hanno bisogno di risposte vere e non di “cortesie

tra ospiti”. Anche questa volta, il nostro no alle posizioni di

PD e 5 stelle è dovuto all’incompatibilità sui contenuti, e la

spocchiosa critica al Piano portato in aula ci conferma nella

nostra coerente posizione nel centrodestra, quello votatodal 70 % dei veneti. Voteremo sempre per il bene del

Veneto, il che però non significa accettare qualsiasi cosa

obtorto collo”.

Raffaele Speranzon

Capogruppo Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Consiglio Regionale del Veneto

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti