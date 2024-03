Approvata la revisione su aree pubbliche in Area Marciana e Giardinetti Reali

Approvazione, da parte della Giunta Comunale, della revisione del Piano per il Commercio su Aree Pubbliche nell’Area Marciana e nei Giardinetti Reali. 35 operatori potranno usufruire di 18 posteggi attraverso l’introduzione di un “banco tipo”

VENEZIA. Nell’ultima seduta della Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga, è stata approvata la revisione del piano vigente per il commercio sulle aree pubbliche riguardante l’Area Marciana e i Giardinetti Reali.

Un provvedimento attentamente seguito anche dal Sindaco Luigi Brugnaro, il quale ha da tempo lavorato per la definizione della situazione in queste zone.

La delibera adottata, in conformità all’articolo 5, comma 3, del regolamento vigente sul commercio su aree pubbliche, consente ai 35 operatori dell’Area Marciana di turnare e ruotare su 18 posteggi previsti dal Piano, utilizzando un “banco tipo” approvato dalla Soprintendenza in sede di Conferenza di Servizi.

L’introduzione del “banco tipo” offre migliori condizioni di lavoro agli operatori, garantendo non solo sicurezza e decoro, ma anche il rispetto dei regolamenti e della concorrenza leale. Allo stesso tempo, questa soluzione semplifica i controlli da parte degli organi preposti, rendendo più agevolmente individuabili eventuali infrazioni. Saranno gli stessi operatori a contribuire ai controlli.

L’Assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga, ha commentato: “Dopo anni di paziente lavoro, finalmente l’area Marciana avrà un aspetto più ordinato e decoroso. Gli operatori potranno lavorare con dignità e in sicurezza, contrastando la concorrenza sleale. Ringrazio il Sindaco Luigi Brugnaro, il Soprintendente Fabrizio Magani, l’ex Prefetto Michele di Bari, e l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto per il loro supporto. Ora, stiamo lavorando per un nuovo regolamento che stabilisca norme precise sulla merceologia e sull’abbigliamento degli operatori, al fine di salvaguardare il decoro della Città”.

Questa approvazione rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente e dignitosa delle attività commerciali nelle aree pubbliche di Marciana e dei Giardinetti Reali, promuovendo al contempo la sicurezza, il rispetto delle norme e l’equità tra gli operatori.