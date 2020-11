Appello di Zaia contro gli assembramenti

Questa mattina il Presidente del Veneto Luca Zaia, durante la conferenza stampa presso la sede della Protezione civile di Marghera, ha lanciato l’ennesimo appello ai veneti esortandoli all’uso “ossessivo” della mascherina, all’igienizzazione delle mani e soprattutto a evitare gli assembramenti.

“Rispettate le norme altrimenti, come dicevano i nostri vecchi, per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno!”

Zaia ha anche annunciato l’installazione di tende riscaldate fuori dagli ospedali, presidiate dalla Protezione civile: “Siamo preoccupati, anche se il sistema ospedaliero tiene, ma lo possiamo gestire solo se i cittadini ci daranno una mano”.

Il Governatore ha inoltre ringraziato personalità politiche e istituzionali, membri di associazioni e amici comuni, per la solidarietà ricevuta riguardo alle minacce di morte arrivate in questi giorni: “…che non son certo le prime e non ci fermeranno nel nostro lavoro”.

Silvia Moscati

