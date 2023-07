“ApParis- ScomParis”, spettacolo di magia per famiglie alla Filanda Motta

MOGLIANO VENETO – La comicità e i giochi di prestigio del mago illusionista Andrea Paris saranno al centro della terza serata del Festival “Notti Magiche” promosso dalla Compagnia Fumo Bianco. Vincitore Alle 21.00 in scena la magia: il mago-comico ed illusionista, vincitore di Tú sí que vales, Andrea Paris porterà sul palco allestito alla Filanda Motta di Campocroce (causa condizioni meteo incerte) uno spettacolo per tutta la famiglia, con l’intento di regalare a grandi e piccini un’allegra serata all’insegna dell’arte, del divertimento e della magia.

Non avrà sorprese il format, riuscitissimo e indovinato: alle 20.00 ha inizio l’aperitivo al tramonto con alcune tra le eccellenze locali e nazionali (come il prosecco di Col Sandago, la birra Theresianer, prodotti biologici di Nonno Andrea, pane e focaccie di Casellato). Alle 21.00 va in scena la magia!

Le prevendite sono disponibili su www.vivaticket.com/it/tour/festival-notti-magiche/3418 oppure in loco (posti limitati).