Apicoltura bene comune. Continua l’impegno di Casier per la salvaguardia della bio diversità

Venerdì 20 maggio, ore 20.30, la Sala Consiliare ospita il convegno “Lo straordinario percorso di una goccia di miele”

Il 20 maggio 2021 il Comune di Casier aderiva all’iniziativa “coobeeration apicoltura bene comune“, diventando così comune amico delle Api.

Il 20 maggio 2022, Giornata Internazionale delle Api, l’amministrazione comunale di Casier continua il suo impegno a favore dell’ambiente e della salvaguardia della biodiversità.

“Apicoltura bene comune – esordisce il Vicesindaco con delega all’Ambiente Andrea Marton – a seguito della Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 20 maggio 2021, sono state avviate diverse iniziative tra cui il “giardino delle api” oggi diventato realtà, realizzato in una cornice ambientale importante, tra le rive del Dosson e gli orti urbani”.



A lezione di… api

Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo sono state interessate da un percorso di lezioni sulle api nelle giornate del 16, 17, 18 e 19 Maggio a cui hanno partecipato il Sindaco Renzo Cararetto, l’Assessore all’Ambiente Andrea Marton e l’Assessore alla Cultura Roberta Panzarin, che hanno consegnato agli alunni le bustine di semi di piante mellifere da piantare nei giardini di casa.

“Il progetto iniziato con l’adesione da parte dell’amministrazione all’iniziativa COOBERATION apicoltura bene comune prevede, a seguito della realizzazione del giardino delle api, la semina di un miscuglio apistico primaverile su tutto il territorio grazie alla sensibilità dei nostri ragazzi, il futuro della nostra comunità dipende anche da questa consapevolezza e dal loro impegno”, commenta il Sindaco Renzo Carraretto.



Convegno “Lo straordinario percorso di una goccia di miele”

È in quest’ottica che la sera del 20 maggio, in sala consiliare a Dosson, ore 20.30, l’amministrazione comunale propone il convegno “Lo straordinario percorso di una goccia di miele” dove, ai saluti del Sindaco, seguiranno l’introduzione al tema dell’Assessore all’ambiente Andrea Marton e la relazione del Dott. Dino Masetto di Confagricoltura Treviso. Conclude Antonio Ceron, tecnico apistico Apat – Apicoltori in Veneto.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Ai presenti sarà donata una bustina di semi di piante mellifere.