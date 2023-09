Apertura della Galleria Chiarodiluna Andree il 23 settembre a Venezia

La Galleria Chiarodiluna Andree apre le sue porte a Venezia, San Marco. Un nuovo spazio artistico che ospiterà una varietà di opere d’arte con una prima mostra in collaborazione con Dot.Art.

VENEZIA. Venezia, la città dei canali e dei palazzi affrescati, è da sempre un luogo che ispira artisti di tutto il mondo. Questa ricca tradizione artistica trova ora un nuovo rifugio nella città, con l’apertura della Galleria Chiarodiluna Andree in calle dei Fuseri, nel cuore di San Marco. Questo nuovo spazio espositivo promette di essere una tappa imperdibile per gli amanti dell’arte e per chiunque voglia immergersi nell’effervescenza culturale veneziana.

La Galleria Chiarodiluna Andree accoglie opere d’arte di ogni tipologia e stile, dal tradizionale al contemporaneo, offrendo ai visitatori un viaggio affascinante attraverso le diverse espressioni artistiche. Le pareti della galleria sono adornate da dipinti, sculture e installazioni, ciascuna con la sua storia e il suo significato unico. L’arte qui esposta è una rappresentazione della diversità e della creatività umana, abbracciando le sfumature culturali e artistiche provenienti da tutto il mondo.

L’inaugurazione segna anche l’inizio di una collaborazione speciale con Dot. Art, che ha aperto recentemente una galleria temporanea nel centro della città, dove rappresentano opere d’arte attraverso il ricamo.

Performance Uniche: Body Painting ed Embroidering

Per celebrare questa occasione unica, la Galleria Chiarodiluna Andree ha organizzato performance di body painting ed embroidering. Questi due approcci artistici cattureranno l’attenzione del pubblico e dimostreranno quanto l’arte possa essere versatile e in continua evoluzione. Gli artisti coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza immersiva, consentendo loro di apprezzare l’arte in un modo del tutto nuovo e coinvolgente.

Vernissage il 23 Settembre a Venezia dalle 17 alle 21

L’apertura ufficiale della Galleria Chiarodiluna Andree avrà luogo il 23 Settembre dalle 17 alle 21. L’invito è aperto agli amanti dell’arte, agli appassionati e chiunque sia curioso di scoprire l’arte in tutte le sue forme. Sarà un’occasione per connettersi con gli artisti, esplorare le opere e lasciarsi affascinare dalle performance che trasformeranno la galleria in un palcoscenico artistico dinamico.